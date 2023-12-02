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    Объем денег у россиян «под подушкой» сократился на миллиарды на фоне роста ключевой ставки

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    Объем наличности «под подушкой» у россиян сократился на 318,2 миллиарда рублей — это максимальное сокращение с мая 2022 года. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на информацию Банка России и аналитику РИА Новости.

    Снижение продолжается третий месяц подряд: в октябре оно составило 151 миллиард рублей, в сентябре — 22 миллиарда. До этого объем средств на руках менялся подобным образом в январе — но то снижение было сезонным, связанным с новогодними праздниками, и составило 214 миллиардов.

    Последнее внесезонное снижение отмечалось весной 2022 года.

    СМИ отмечают, что повышение ключевой ставки в июле-октябре 2023-го привело к росту ставок по вкладам. Сейчас в крупнейших банках можно найти депозиты с 14–15- процентной ставкой. Весной 2022 года, также после повышения ключевой ставки, проценты по вкладам выросли до 20. Но при этом в течение года фиксировался рост объема налички.

    Ранее «Фонтанка» со ссылкой на начальника управления «Сбережения» ВТБ Наталью Тучкову сообщала, что на счетах россиян к концу года будет лежать 43,3 трлн рублей.

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