Объем денег у россиян «под подушкой» сократился на миллиарды на фоне роста ключевой ставки

Объем наличности «под подушкой» у россиян сократился на 318,2 миллиарда рублей — это максимальное сокращение с мая 2022 года. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на информацию Банка России и аналитику РИА Новости.



Снижение продолжается третий месяц подряд: в октябре оно составило 151 миллиард рублей, в сентябре — 22 миллиарда. До этого объем средств на руках менялся подобным образом в январе — но то снижение было сезонным, связанным с новогодними праздниками, и составило 214 миллиардов.

