На счетах россиян к концу года будет лежать 43,3 трлн рублей — в росте сбережений «виновата» ключевая ставка

Сбережения россиян в банках за 2023 год уже выросли с начала года на 13%, а до конца года на счетах окажется еще более 2 трлн рублей. Об этом на форуме инновационных технологий Finopolis-2023 сообщила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова. Резкий рост рублевых сбережений к концу года ожидается в связи с повышением ставок по депозитам и традиционным сезоном годовых премий и бонусов.
Ожидается, что за ноябрь и декабрь россияне положат на рублевые счета половину от того объема средств, что удалось привлечь банкам с начала года. В результате портфель классических сбережений в банках к концу года достигнет 43,3 трлн рублей. На конец октября он составлял 41,4 трлн рублей, что уже превысило прогнозируемый на текущий год уровень в 37 трлн рублей.
Новую волну активности вкладчиков вызвало повышение процентов по вкладам и накопительным счетам после повышения ключевой ставки — до 15%. Как отмечают в ВТБ, наибольшую доходность можно получить по «длинным» рублевым депозитам на 2–3 года. Например, в ВТБ в среднем ставки выросли на 2,5 п.п.
«На фоне роста ставок, с учетом традиционно высокого сезона, мы ожидаем резкого роста рынка рублевых сбережений под конец года, — прокомментировала Наталья Тучкова. — Приток рублевых депозитов будет сопоставим с половиной прироста пассивов за 10 месяцев. Столь существенный результат позволят обеспечить не только высокие ставки, но и сезонные выплаты зарплат и бонусов, снижение кредитной активности населения из-за роста стоимости заимствований, капитализация процентов по уже открытым под высокие ставки депозитам. Клиенты будут стремиться несколько удлинять свои пассивы на фоне ожидания сохранения высокого значения ключевой ставки, а затем ее возможного снижения». Она ожидает, что вкладчики чаще будут открывать депозиты не на 3 месяца, а на более длинные сроки — от 6 месяцев и дольше, что увеличит долю долгосрочных вкладов в 2024 году.
Что касается портрета клиентов, то женщины составляют больше половины вкладчиков (56%), но средний чек у них немного ниже — 368 тысяч рублей против 450 тысяч у мужчин. Чем моложе вкладчики, тем с большей вероятностью они открывают счета онлайн — например, среди клиентов 15–20 лет таких 91%. В целом же клиенты ВТБ открывают вклады онлайн в 9 из 10 случаев, а с начала года спрос на онлайн-каналы для оформления депозитов и накопительных счетов вырос почти в 3 раза.