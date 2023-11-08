На счетах россиян к концу года будет лежать 43,3 трлн рублей — в росте сбережений «виновата» ключевая ставка

Сбережения россиян в банках за 2023 год уже выросли с начала года на 13%, а до конца года на счетах окажется еще более 2 трлн рублей. Об этом на форуме инновационных технологий Finopolis-2023 сообщила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова. Резкий рост рублевых сбережений к концу года ожидается в связи с повышением ставок по депозитам и традиционным сезоном годовых премий и бонусов.

Ожидается, что за ноябрь и декабрь россияне положат на рублевые счета половину от того объема средств, что удалось привлечь банкам с начала года. В результате портфель классических сбережений в банках к концу года достигнет 43,3 трлн рублей. На конец октября он составлял 41,4 трлн рублей, что уже превысило прогнозируемый на текущий год уровень в 37 трлн рублей.