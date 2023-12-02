Пишут, что в зоне СВО погиб герой клипа «Тает лед» — это правда? Новости спецоперации за 2 декабря

Знаменитый кадр из клипа Фото: KinoMost / Youtube.com Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 2 декабря.



Новые иноагенты Минюст РФ внес в реестр иноагентов телеканал «Дождь» (ранее он уже признавался иноагентом в 2021 году). Вместе с ним в список вошли проект «Ковчег» и лично его основательница Анастасия Буракова, а также социолог Игорь Эйдман. Гибель Дениса Степанова СМИ писали, что в зоне СВО погиб Денис Степанов — герой клипа «Тает лед». Он был выпущен в 2017 году и набрал на YouTube 269 миллионов просмотров. Однако наши коллеги из Архангельска выяснили, что это неправда. Степанов действительно погиб, но в клипе показан совершенно другой человек. Тетя погибшего подтвердила 29.RU, что на знаменитом видео не ее племянник.

— Нет, это не он, — рассказала она. — Когда клип снимали, ему было 8лет. И в Северодвинске он никогда не был.

Размер армии увеличили Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил РФ. Согласно документу, численность армии будет составлять 2 209 130 человек, из них 1 320 00 0 военнослужащих. Процесс будет происходить поэтапно за счет тех, кто хочет служить по контракту.

В Минобороны РФ заявили, что проведение мобилизации в связи с указом не планируется и существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не будет.

Указ подписан из-за роста угроз для России, связанных с СВО и продолжающимся расширением НАТО, передают РИА Новости.

— Дополнительное наращивание боевого состава и численности ВС РФ является адекватной реакцией на агрессивную деятельность НАТО, — пишет агентство.

Внешняя политика В США решается вопрос о новом пакете помощи Киеву. По информации Bloomberg, сенат Конгресса США проголосует по этому вопросу не раньше 11 декабря. При этом уже 15 декабря Сенат планирует уйти на каникулы. Сейчас сенаторы пытаются найти компромиссы.

Премьер Эстонии Кая Каллас сказала, что ищет способ, благодаря которому можно было бы депортировать из страны за принятие гражданства РФ.



— Тот факт, что человек, проживавший в Эстонии, решает получить гражданство Российской Федерации <...>, свидетельствует о том, что в случае необходимости в рамках мобилизации он готов вступить в армию Российской Федерации <...>. Это уже угроза безопасности Эстонской Республики и очень четкий сигнал, который эстонское государство не может игнорировать, — передает ТАСС слова премьера.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что жителей Эстонии, которые примут гражданство РФ в рамках российского федерального закона о введении исключений для принятия гражданства, могут выселить из страны.