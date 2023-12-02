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    Путин разрешил ЛУКОЙЛу приобрести 2,6 млрд акций бывшей «дочки» Enel

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    4 комментария

    Президент России Владимир Путин разрешил ЛУКОЙЛу приобрести 2,6 млрд акций бывшей «дочки» итальянской энергетической компании Enel ООО «ЭЛ5-Энерго» у компании Uroc Limited. Соответствующее распоряжение 1 декабря опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

    Согласно уставу «ЭЛ5-Энерго», акционерный капитал компании составляет 35,37 млрд обыкновенных акций. Отсюда следует, что ЛУКОЙЛ приобретает долю в 7,4% акций. Учитывая, что сейчас ему принадлежат 56,44% акций компании, его доля может увеличиться до 63,84%.

    Зарегистрированная на Кипре UROC Limited приобрела долю в ООО «ЭЛ5-Энерго» в 2021 году. Тогда оно называлось «Энел Россия». Как сообщает «Интерфакс», источник агентства на фондовом рынке предполагал, что покупатель может быть связан с ближневосточным инвестфондом AGC Equity Partners.

    Enel продала свою долю в российском бизнесе в октябре 2022 года, разделив ее между ЛУКОЙЛОМ (26,9% акций) и структурой «Газпромбанка» «ААА Управление Капиталом» (29,5% акций). В январе 2023 года ЛУКОЙЛ приобрел долю «ААА Управление Капиталом» и увеличил свою до 56,44% акций.

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    Комментарии 4

    Гость02 Дек 2023 в 00:29
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