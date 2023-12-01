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    Музыка

    В Петербурге концерт Shortparis переносится на неопределенную дату

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    Концерт группы Shortparis, который должен был состояться в клубе А2, по первоначальному плану — 30 ноября, а по обновленному — 3 декабря, пока что не состоится. Группа 1 декабря уведомила обладателей билетов и подписчиков о том, что вынуждена вновь перенести выступление по техническим причинам.

    «Приносим извинения, новую дату объявим позже, следите за обновлениями. По всем вопросам пишите нам на почту», — говорится в сообщении коллектива в соцсетях.

    «Фонтанка» обратилась за комментариями в комитет по культуре — на случай, если термин «технические причины» скрывал отказ в согласовании концерта со стороны городских властей. Там пояснили, что перенос был решением организаторов, после того как те узнали, что пропустили сроки подачи заявок на проведение мероприятия.

    1 декабря вышел новый альбом Shortparis — «Гроздья гнева». Он доступен для прослушивания на различных музыкальных платформах.

    Напомним, ранее в Петербурге уложили на пол посетителей клуба «Космонавт», пришедших на подпольный концерт группы Zero People. Спустя несколько часов разбирательств ОМОНа и ФСБ с публикой и артистами, последние записали прямо возле отдела полиции неестественно позитивный видеоролик, в котором пообещали в скором времени дать пояснения и назвать новую дату концерта. Больше постов в этом телеграм-канале не появлялось.

    © Фонтанка.Ру

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