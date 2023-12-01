В Петербурге концерт Shortparis переносится на неопределенную дату

Концерт группы Shortparis, который должен был состояться в клубе А2, по первоначальному плану — 30 ноября, а по обновленному — 3 декабря, пока что не состоится. Группа 1 декабря уведомила обладателей билетов и подписчиков о том, что вынуждена вновь перенести выступление по техническим причинам.



«Приносим извинения, новую дату объявим позже, следите за обновлениями. По всем вопросам пишите нам на почту», — говорится в сообщении коллектива в соцсетях.



«Фонтанка» обратилась за комментариями в комитет по культуре — на случай, если термин «технические причины» скрывал отказ в согласовании концерта со стороны городских властей. Там пояснили, что перенос был решением организаторов, после того как те узнали, что пропустили сроки подачи заявок на проведение мероприятия.

