В Петербурге концерт Shortparis переносится на неопределенную дату

Концерт группы Shortparis, который должен был состояться в клубе А2, по первоначальному плану — 30 ноября, а по обновленному — 3 декабря, пока что не состоится. Группа 1 декабря уведомила обладателей билетов и подписчиков о том, что вынуждена вновь перенести выступление по техническим причинам.
«Приносим извинения, новую дату объявим позже, следите за обновлениями. По всем вопросам пишите нам на почту», — говорится в сообщении коллектива в соцсетях.
«Фонтанка» обратилась за комментариями в комитет по культуре — на случай, если термин «технические причины» скрывал отказ в согласовании концерта со стороны городских властей. Там пояснили, что перенос был решением организаторов, после того как те узнали, что пропустили сроки подачи заявок на проведение мероприятия.
1 декабря вышел новый альбом Shortparis — «Гроздья гнева». Он доступен для прослушивания на различных музыкальных платформах.
Напомним, ранее в Петербурге уложили на пол посетителей клуба «Космонавт», пришедших на подпольный концерт группы Zero People. Спустя несколько часов разбирательств ОМОНа и ФСБ с публикой и артистами, последние записали прямо возле отдела полиции неестественно позитивный видеоролик, в котором пообещали в скором времени дать пояснения и назвать новую дату концерта. Больше постов в этом телеграм-канале не появлялось.