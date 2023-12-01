Украина анонсировала новую фазу конфликта с Россией: новости СВО за 1 декабря

Украина подвела итоги летнего контрнаступления и рассказала о новой фазе противостояния с Россией Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 1 декабря.



Зеленский рассказал о новой фазе конфликта с Россией Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил о начале новой фазы конфликта с Россией, которая связана с приближением зимы.

— У нас новая фаза войны, это факт. Зима — как новая фаза войны. Я бы сказал, что зимой войны ведутся не только на линии фронта, но и внутри городов, — заявил Зеленский. Кроме того, глава Украины рассказал, что летнее контрнаступление ВСУ не достигло результатов, на которые надеялись в Киеве.



— Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй армией в мире, я доволен. Мы хотели получить более быстрые результаты [контрнаступления]. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт, — отметил украинский президент.



Также Зеленский рассказал, что Украина не получила от западных союзников всего необходимого оружия, а размер ее вооруженных сил не позволяет наступать быстро.

Медведев заявил, что до конца года в ВС РФ наберут полмиллиона контрактников Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что за этот год ВС РФ наберут полмиллиона контрактников. По его словам, на 1 декабря в российскую армию принято 452 тысячи человек. В октябре он говорил, что контракт каждый день заключают более 1,6 тысячи добровольцев. 1 декабря Медведев прилетел в Новосибирск, где провел совещание с губернаторами Сибирского Федерального округа по комплектованию ВС РФ контрактниками. В Минобороны рассказали о сбитых вертолете и самолете ВСУ Минобороны доложило, что российские средства ПВО сбили украинские вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29.



— Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Истребитель МиГ-29 был сбит в районе села Пересадовка Николаевской области, — говорится в сообщении.



В ведомстве также сообщили об уничтожении двух противорадиолокационных ракет HARM и восьми снарядов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.



Кроме того, за сутки российские военные сбили 38 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Жителя Рязани задержали за атаку на военный аэропорт и подрыв железной дороги Силовики задержали жителя Рязани с двойным гражданством (России и Италии), который, по данным следствия, 11 ноября устроил подрыв железной дороги в Рязанской области, в результате чего с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. На допросе, как сообщает Следственный комитет, задержанный признался, что в феврале его завербовал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. — Согласно показаниям задержанного, в феврале 2023 года в Стамбуле он был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в городе Екабпилс (Латвия) при непосредственном участии латвийских спецслужб и в марте 2023 года вернулся в Рязань,— добавили в Центре общественных связей ФСБ.



Кроме того, мужчину подозревают в организации атаки на военный аэропорт «Дягилево» на западной окраине Рязани. По версии следствия, 20 июля он изготовил взрывчатку, поместил ее в дроны, которые направил на аэродром.

Как сообщают следователи, при обыске у задержанного нашли компоненты для взрывных устройств, средства связи, фото- и видеоотчеты о терактах.

В отношении мужчины возбудили несколько уголовных дел: о теракте и незаконном приобретении взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Военный оставил часть. Суд дал ему 12 лет колонии Красноярский гарнизонный военный суд приговорил военного, оставившего часть, к 12 годам колонии.



Рядовой служил в одной из частей в Центральной России. Как сообщает пресс-служба суда, с ноября 2022 года по август 2023 года мужчина самовольно оставил часть и дважды не прибывал на службу без уважительных причин. После и вовсе решил уклониться от прохождения службы. Суд признал рядового виновным по статьям о самовольном оставлении места службы и дезертирстве.