Арендатор хостела в Алма-Ате, где в пожаре погибли 13 человек, помещен в СИЗО

Задержан арендатор Almaty hostel в Алма-Ате, при пожаре в котором погибли 13 человек, в том числе двое россиян. Об этом сообщает 1 декабря Генпрокуратура Казахстана.
«В совершении данного преступления был обвинен хозяин общежития А. Мухамедьяров. Он был задержан прокуратурой и помещен в изолятор временного содержания», — сказано в сообщении.
Расследование уголовного дела находится под контролем генерального прокурора Казахстана.
Напомним, пожар начался в хостеле, расположенном в подвале жилого дома, 30 ноября в 5:33 утра по местному времени (2:33 мск). Огонь охватил 30 квадратных метров. В тот момент в Almaty hostel находились 72 человека. Пожарные нашли 13 тел погибших.
Полиция Алма-Аты установила их личности. Девять жертв — казахстанцы, двое — россияне и двое — граждане Узбекистана. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Хостел функционировал всего полтора месяца и не имел разрешения на работу.
Как сообщает РИА Новости, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал, что «виновные в трагедии будут привлечены к ответственности по закону».