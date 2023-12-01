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    Арендатор хостела в Алма-Ате, где в пожаре погибли 13 человек, помещен в СИЗО

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    Задержан арендатор Almaty hostel в Алма-Ате, при пожаре в котором погибли 13 человек, в том числе двое россиян. Об этом сообщает 1 декабря Генпрокуратура Казахстана.

    «В совершении данного преступления был обвинен хозяин общежития А. Мухамедьяров. Он был задержан прокуратурой и помещен в изолятор временного содержания», — сказано в сообщении.

    Расследование уголовного дела находится под контролем генерального прокурора Казахстана.

    Напомним, пожар начался в хостеле, расположенном в подвале жилого дома, 30 ноября в 5:33 утра по местному времени (2:33 мск). Огонь охватил 30 квадратных метров. В тот момент в Almaty hostel находились 72 человека. Пожарные нашли 13 тел погибших.

    Полиция Алма-Аты установила их личности. Девять жертв — казахстанцы, двое — россияне и двое — граждане Узбекистана. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Хостел функционировал всего полтора месяца и не имел разрешения на работу.

    Как сообщает РИА Новости, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал, что «виновные в трагедии будут привлечены к ответственности по закону».

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    Алма-АтаПожар в хостеле
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