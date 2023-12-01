Арендатор хостела в Алма-Ате, где в пожаре погибли 13 человек, помещен в СИЗО

Задержан арендатор Almaty hostel в Алма-Ате, при пожаре в котором погибли 13 человек, в том числе двое россиян. Об этом сообщает 1 декабря Генпрокуратура Казахстана.

«В совершении данного преступления был обвинен хозяин общежития А. Мухамедьяров. Он был задержан прокуратурой и помещен в изолятор временного содержания», — сказано в сообщении.



Расследование уголовного дела находится под контролем генерального прокурора Казахстана.



Напомним, пожар начался в хостеле, расположенном в подвале жилого дома, 30 ноября в 5:33 утра по местному времени (2:33 мск). Огонь охватил 30 квадратных метров. В тот момент в Almaty hostel находились 72 человека. Пожарные нашли 13 тел погибших.