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    После пожара в хостеле в Алма-Ате нашли 13 тел, погиб россиянин

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    В Алма-Ате (Казахстан) в результате пожара в хостеле ночью 30 ноября погибли 13 человек, в том числе один гражданин России. Об этом сообщает РИА Новости.

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    По данным городского департамента по чрезвычайным ситуациям, вызов на улицу Ади Шарипова поступил в 5:33 утра по местному времени (2:33 мск). Когда прибыли первые пожарные, горел подвал трехэтажного жилого дома, в котором под хостел переоборудованы подвальное помещение и первый этаж. По предварительной версии, очаг пожара находился в коридоре. Огонь охватил 30 квадратных метров. Работали 46 человек и 13 единиц техники, пожар ликвидировали в 6:22 (3:22 мск).

    «В ходе разведки и тушения пожара обнаружено, предварительно, 13 погибших, личности устанавливаются. Предварительно, погибли от отравления угарным газом», — отмечается в сообщении.

    По предварительным данным, в хостеле находились 72 человека. 59 человек выбрались самостоятельно. Троим эвакуированным потребовалась госпитализация, остальных временно разместили в соседней школе. В мэрии отметили, что среди постояльцев хостела были граждане Пакистана и других стран. Возбуждено уголовное дело.

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    Комментарии 10

    Гость30 Ноя 2023 в 08:23
    Релоканты?
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