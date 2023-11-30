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    Двое россиян погибли при пожаре в хостеле в Алма-Ате. Он не имел разрешения на работу

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    Полиция Алма-Аты (Казахстан) установила личности погибших в результате возгорания в хостеле Almaty hostel. Девять жертв — казахстанцы, двое — россияне и двое — граждане Узбекистана. Об этом сообщает Sputnik. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

    Фото: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы
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    Глава ДЧС города Нурлан Атыгаев рассказал журналистам, что хостел функционировал всего 1,5 месяца и не имел разрешения на работу. Подвальное помещение без целевого назначения запрещено переоборудовать под жильё.

    «Пожарная сигнализация есть, она сработала, первичных средств пожаротушения не было», — добавил глава ДЧС.

    Очевидец рассказал изданию: «Сработала пожарная система. Но как-то внимания не обратили, через минуты две начался шум, все начали выбегать на улицу».

    Его спасло то, что рано утром он не спал. Сейчас его и его друзей временно разместили в другом хостеле.

    Другой постоялец отмечает, что была паника при нулевой видимости.

    «Была толпа, очередь, пробка. Одна дверь для выхода, все кричали. А с другой стороны здания люди уже выбивали стекла и вылезали из окон», — отметил собеседник корреспондента Sputnik.

    Напомним, пожар начался в подвале жилого дома в 5:33 утра по местному времени (2:33 мск). Огонь охватил 30 квадратных метров. В тот момент в хостеле находилось 72 человека. Пожарные нашли 13 погибших.

    Фото: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы

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    ПожарСмертельный пожарАлма-АтаКазахстан
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