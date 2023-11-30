Двое россиян погибли при пожаре в хостеле в Алма-Ате. Он не имел разрешения на работу

Полиция Алма-Аты (Казахстан) установила личности погибших в результате возгорания в хостеле Almaty hostel. Девять жертв — казахстанцы, двое — россияне и двое — граждане Узбекистана. Об этом сообщает Sputnik. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.
Глава ДЧС города Нурлан Атыгаев рассказал журналистам, что хостел функционировал всего 1,5 месяца и не имел разрешения на работу. Подвальное помещение без целевого назначения запрещено переоборудовать под жильё.
«Пожарная сигнализация есть, она сработала, первичных средств пожаротушения не было», — добавил глава ДЧС.
Очевидец рассказал изданию: «Сработала пожарная система. Но как-то внимания не обратили, через минуты две начался шум, все начали выбегать на улицу».
Его спасло то, что рано утром он не спал. Сейчас его и его друзей временно разместили в другом хостеле.
Другой постоялец отмечает, что была паника при нулевой видимости.
«Была толпа, очередь, пробка. Одна дверь для выхода, все кричали. А с другой стороны здания люди уже выбивали стекла и вылезали из окон», — отметил собеседник корреспондента Sputnik.
Напомним, пожар начался в подвале жилого дома в 5:33 утра по местному времени (2:33 мск). Огонь охватил 30 квадратных метров. В тот момент в хостеле находилось 72 человека. Пожарные нашли 13 погибших.