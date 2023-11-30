Двое россиян погибли при пожаре в хостеле в Алма-Ате. Он не имел разрешения на работу

Полиция Алма-Аты (Казахстан) установила личности погибших в результате возгорания в хостеле Almaty hostel. Девять жертв — казахстанцы, двое — россияне и двое — граждане Узбекистана. Об этом сообщает Sputnik . По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Глава ДЧС города Нурлан Атыгаев рассказал журналистам , что хостел функционировал всего 1,5 месяца и не имел разрешения на работу. Подвальное помещение без целевого назначения запрещено переоборудовать под жильё.

«Пожарная сигнализация есть, она сработала, первичных средств пожаротушения не было», — добавил глава ДЧС.



Очевидец рассказал изданию: «Сработала пожарная система. Но как-то внимания не обратили, через минуты две начался шум, все начали выбегать на улицу».



Его спасло то, что рано утром он не спал. Сейчас его и его друзей временно разместили в другом хостеле.