Из App Store пропали три приложения, в том числе от РЖД

Приложение РЖД по продаже билетов («РЖД Пассажирам») удалено из App Store, сообщила компания в своем официальном телеграм-канале 1 декабря.
«Спешим предупредить, что текущие установленные версии продолжат работать. Обновлять и переустанавливать их не рекомендуется, так как новые поставить не получится. Установленные приложения на платформе Android работают без сбоев. Также всем клиентам доступна мобильная версия нашего сайта (https://www.rzd.ru/)», — сказано в сообщении.
Наблюдательные пользователи «яблочных» гаджетов заметили, что из App Store исчезли сразу три приложения: «РЖД Пассажирам», сервиса доставки продуктов «СберМаркет» и каршеринга «Ситидрайв».
«Мы уже решаем проблему <...> Пользователи iPhone, не удаляйте приложение — для вас оно работает как обычно! Советуем не включать функцию «Скачать неиспользуемые», чтобы смартфон не удалял приложение сам», — прокомментировали ситуацию в «Ситидрайв».
Что касается «СберМаркет», как сообщает РБК со ссылкой на заявление компании, если приложение уже было установлено, то оно продолжит работать в штатном режиме.