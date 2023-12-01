Из App Store пропали три приложения, в том числе от РЖД

Приложение РЖД по продаже билетов («РЖД Пассажирам») удалено из App Store, сообщила компания в своем официальном телеграм-канале 1 декабря.



«Спешим предупредить, что текущие установленные версии продолжат работать. Обновлять и переустанавливать их не рекомендуется, так как новые поставить не получится. Установленные приложения на платформе Android работают без сбоев. Также всем клиентам доступна мобильная версия нашего сайта (https://www.rzd.ru/)», — сказано в сообщении.

Наблюдательные пользователи «яблочных» гаджетов заметили, что из App Store исчезли сразу три приложения: «РЖД Пассажирам», сервиса доставки продуктов «СберМаркет» и каршеринга «Ситидрайв».

