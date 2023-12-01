Гергиев оценил отставание других городов от Москвы и Петербурга в сто лет и рассказал, чем займется в Большом

«Нам совершенно необходимо помнить, что мы великий российский театр или великие российские театры, — обратился он к труппе. — Никогда не будет третьего театра, который сможет за несколько лет сделать то, что эти театры сделали больше чем за два века. Это совершенно понятно всем, так же как если возникнет третья культурная столица, ей надо будет работать невероятно, чтобы хотя бы через сто лет догнать Москву или Петербург».

Маэстро заявил, что Большому театру предстоит «работать достаточно активно, при этом беречь людей» и «сделать все, чтобы люди не чувствовали себя недооцененными за свой творческий труд».

Гергиев также рассказал о планах обмена постановками между Большим и Мариинским театрами, о гастролях на многочисленных сценах друг друга. Он назвал такие возможности «огромным шансом».



«Наверное, символ России — двуглавый орел — напоминает нам о том, чем являются для России оба театра в культурном плане и обе столицы, — цитирует дирижера РИА Новости. — Как и многие из вас, я сегодня думаю о том, что сделать в России. Не потому, что нас куда-то не зовут… Но сейчас и мне, и нам с вами надо работать дома».

