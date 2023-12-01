Валерий Гергиев назначен главой Большого театра. В Мариинском «искренне рады»

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Валерий Гергиев представлен СМИ как гендиректор Большого театра. О назначении объявила 1 декабря на пресс-конференции в Москве вице-премьер Татьяна Голикова в присутствии главы Минкульта Ольги Любимовой, а также бывшего и нового руководителей театра — Владимира Урина и самого Гергиева. Дирижер при этом сохранит за собой должности в Мариинском театре. Контракт с Большим рассчитан на пять лет.



Информацию о грядущем назначении Гергиева СМИ, включая «Фонтанку», сообщили еще накануне Международного культурного форума, проходившего в Петербурге в середине ноября. Ожидалось, что именно там объявят о кадровых перестановках. Однако этого не произошло. Наш источник тогда говорил, что в столицу может переехать и часть менеджмента Мариинского театра. А возможность совмещать должности директора и худрука и в Большом — была условием Валерия Абисаловича.



Однако перестановка стала реальностью чуть позже. Информацию о том, что Урин, возглавлявший Большой с 2013 года, написал заявление об уходе по собственному, и оно было удовлетворено, СМИ узнали еще 17 ноября. Но, находясь на гастролях, тот настаивал, что продолжает работать на прежнем месте. И только вечером 30 ноября, после премьеры спектакля «Сын Мандарина. Соловей» на Камерной сцене за кулисами поблагодарил свой коллектив и других принимавших участие в постановке артистов — не только за этот вечер, но и в принципе за работу в последние годы.



В самом театре и в Минкульте информацию о возможном назначении Гергиева не комментировали до последнего.

Зато ее активно комментировали в кулуарах Международного культурного форума. Так, ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что «Гергиев — гений». И пожелал, чтобы назначение произошло поскорее, а те люди, что должны покинуть свои посты, быстрее бы их покинули. А спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, еще тогда допустив, что Валерий Гергиев может возглавить оба театра, подчеркнул, что «об их объединении никто не говорит». «Объединение таких разных институций с разной историей невозможно», — заверил он.



Судя по всему, объединения дирекций действительно не произойдет — об этом сообщается в первых публикациях с пресс-конференции в телеграм-каналах, таких как «МузЖизнь». А Гергиев заявил о себе и как о «главном дирижере» Большого, чьей первой постановкой станет «Хованщина».



Интересно, что в кулуарах возникла версия, что решение возглавить Большой могло исходить не от Гергиева, и без того загруженного работой на многочисленных площадках Мариинского театра. В выступлениях официальных лиц, включая бывшего гендира Большого, все чаще звучали фразы о том, что в стране не хватает сильных театральных лидеров. О том же говорил в интервью «Фонтанке» и друг Гергиева — итальянский бас Ферруччо Фурланетто, выступавший в Петербурге в ноябре и по-своему оценивший перспективы работы маэстро в Большом.



Валерий Гергиев на вопросы журналиста Павла Зарубина в кулуарах Петербургского международного форума сам говорил, что «достаточно занят и не искал возможности работать еще больше». Но при этом, рассуждая от имени Мариинского театра и напоминая о его активной гастрольной деятельности, дирижер заметил, что, когда сходятся понятия «ответственности», «возможности» и «обязанностей», — «уже неважно: два города, три театра, четыре региона, пять стран».

В Мариинском театре «Фонтанке» подтвердили, что Валерий Гергиев в связи с новыми обязанностями не покинет стены петербургского театра.

«Валерий Абисалович был и остается художественным руководителем — директором Мариинского театра, — сказали в пресс-службе. — В ближайшей афише Мариинского театра Валерий Абисалович заявлен за дирижерским пультом — 3–5 раз в неделю. Нет никаких сомнений, что маэстро быстро и очень грамотно распределит свое внимание между двумя столицами. Мы искренне рады, что сможем более тесно сотрудничать с московскими коллегами, и поздравляем команду Большого театра с этим назначением!»

Разговоры об объединении Большого и Мариинского театров шли с весны 2022 года. В марте 2022 года Владимир Путин и Валерий Гергиев обсудили это в прямом эфире. Речь шла о возможном воссоздании Дирекции императорских театров, давней мечте Валерия Гергиева. Президент поинтересовался у маэстро, как тот относится к идее воссоздания дирекции, и дирижер ответил, что «объединение усилий и заботы государства», которое обсуждалось еще в 1990-х, «может иметь далеко идущие и самые полноценные благоприятные возможности».



В свою очередь Гергиев тему возрождения Дирекции императорских театров поднимал еще в 2013 году — но тогда он видел ее будущее исключительно в пределах Петербурга: Гергиев направлял Владимиру Путину просьбу создать Национальный центр искусств, куда бы вошли, под его, Гергиева, руководством Мариинский театр, Петербургская консерватория, Академия балета им. А. Я. Вагановой и Зубовский институт (Российский институт истории искусств).

Увольнение Владимира Урина произошло на фоне разговоров о якобы недовольстве им в Кремле и правительстве, о чем периодически появлялись сообщения в прессе и телеграм-каналах. Комментаторы связывали это с тем, что в феврале 2022 года Урин был среди тех деятелей культуры, что выступили против СВО.



Валерий Гергиев был избран музыкальным руководителем Мариинского театра в 1988 году, а в 1996-м стал его художественным руководителем — директором (принял руководство оркестром, оперной и балетной труппами). В 2006 году был открыт Концертный зал театра, в 2013-м — Новая сцена. У театра также есть филиалы в других городах: с 1 января 2016 года у Мариинского театра действует филиал во Владивостоке (Приморская сцена), а с 2017-го — во Владикавказе.



Алина Циопа, «Фонтанка.ру»