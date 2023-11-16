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    Швыдкой: Гергиев может руководить и Мариинским, и Большим театром

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    Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой не исключил возможности того, что Валерий Гергиев, нынешний художественный руководитель и директор Мариинского театра в Петербурге, может возглавить и Большой театр в Москве. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума 16 ноября.

    По словам Швыдкого, Гергиев может быть руководителем обоих театров одновременно, но об их объединении никто не говорит. Объединение таких разных институций с разной историей невозможно, отметил он. «То, что Валерий Абисалович Гергиев может стать руководителем двух театров, возможно. То, что эти театры не будут объединены, я уверен настолько, насколько можно быть уверенным в чем-то в современном мире», — цитирует Швыдкого ТАСС.

    О возможном назначении Гергиева главой Большого театра сегодня спросили и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он предложил обращаться с этим вопросом в Минкульт, так как это их прерогатива, пишет РИА Новости.

    О том, что Гергиев может возглавить московский Большой театр, совмещая при этом новую должность с руководством петербургским Мариинским театром, накануне «Фонтанке» сообщил источник, близкий к ситуации. По его информации, об этом могут объявить сегодня на культурном форуме в Петербурге. В Минкульте информацию комментировать не стали, а в Мариинском театре сказали, что узнали о такой возможности только от нашего корреспондента.

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    ПетербургМоскваВалерий ГергиевДмитрий ПесковМариинский театрБольшой театр
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