Швыдкой: Гергиев может руководить и Мариинским, и Большим театром

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой не исключил возможности того, что Валерий Гергиев, нынешний художественный руководитель и директор Мариинского театра в Петербурге, может возглавить и Большой театр в Москве. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума
По словам Швыдкого, Гергиев может быть руководителем обоих театров одновременно, но об их объединении никто не говорит. Объединение таких разных институций с разной историей невозможно, отметил он. «То, что Валерий Абисалович Гергиев может стать руководителем двух театров, возможно. То, что эти театры не будут объединены, я уверен настолько, насколько можно быть уверенным в чем-то в современном мире», — цитирует Швыдкого ТАСС.
О возможном назначении Гергиева главой Большого театра сегодня спросили и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он предложил обращаться с этим вопросом в Минкульт, так как это их прерогатива, пишет РИА Новости.
О том, что Гергиев может возглавить московский Большой театр, совмещая при этом новую должность с руководством петербургским Мариинским театром, накануне «Фонтанке» сообщил источник, близкий к ситуации. По его информации, об этом могут объявить сегодня на культурном форуме в Петербурге. В Минкульте информацию комментировать не стали, а в Мариинском театре сказали, что узнали о такой возможности только от нашего корреспондента.