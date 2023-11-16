Швыдкой: Гергиев может руководить и Мариинским, и Большим театром

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой не исключил возможности того, что Валерий Гергиев, нынешний художественный руководитель и директор Мариинского театра в Петербурге, может возглавить и Большой театр в Москве. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума 16 ноября.



По словам Швыдкого, Гергиев может быть руководителем обоих театров одновременно, но об их объединении никто не говорит. Объединение таких разных институций с разной историей невозможно, отметил он. «То, что Валерий Абисалович Гергиев может стать руководителем двух театров, возможно. То, что эти театры не будут объединены, я уверен настолько, насколько можно быть уверенным в чем-то в современном мире», — цитирует Швыдкого ТАСС.