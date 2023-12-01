Набережную Фонтанки ограничат до конца лета. Добавят пробок на Выборгском шоссе и проспекте Большевиков

Дорожный ремонт, работы на коммуникациях и временные ограждения с 3–4 декабря изменят схему движения транспорта в шести районах Петербурга. Новые ограничения ждут водителей в том числе на набережной Фонтанки, Выборгском шоссе, улице Академика Лебедева и проспекте Большевиков.



Адмиралтейский район

С 3 декабря 2023 года по 28 августа 2024 года будет ограничено движение по четной стороне набережной Фонтанки от Дерптского переулка до Лермонтовского проспекта, сообщает 1 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там разместят временное ограждение.