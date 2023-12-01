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    Набережную Фонтанки ограничат до конца лета. Добавят пробок на Выборгском шоссе и проспекте Большевиков

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    Дорожный ремонт, работы на коммуникациях и временные ограждения с 3–4 декабря изменят схему движения транспорта в шести районах Петербурга. Новые ограничения ждут водителей в том числе на набережной Фонтанки, Выборгском шоссе, улице Академика Лебедева и проспекте Большевиков.

    Адмиралтейский район

    С 3 декабря 2023 года по 28 августа 2024 года будет ограничено движение по четной стороне набережной Фонтанки от Дерптского переулка до Лермонтовского проспекта, сообщает 1 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там разместят временное ограждение.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Выборгский район

    С 3 по 31 декабря для строительства канализационных сетей ограничат проезд по Выборгскому шоссе у проспекта Просвещения.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    С 4 по 11 декабря в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия вносятся следующие изменения:

    • закрывается движение по улице Академика Лебедева в направлении от Боткинской улицы к улице Комсомола и по площади Ленина в направлении от Арсенальной набережной к улице Комсомола;
    • ограничивается движение по улице Академика Лебедева от Лесного проспекта до Боткинской улицы и от Литейного моста до улицы Комсомола, а также по Арсенальной набережной у площади Ленина.

    Объехать закрытые участки можно будет по Большому Сампсониевскому проспекту, улице Комиссара Смирнова, Лесному проспекту, Боткинской улице, площади Ленина и Арсенальной набережной.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Колпинский район

    В Колпино с 4 по 13 декабря для строительства газопровода перекроют проезд по улице Возрождения от Северной улицы до Промышленной улицы. Объезд предусмотрен по улице Индустриализации и Северной улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Красногвардейский район

    С 3 по 16 декабря ограничат движение по Уткину переулку от Заневского проспекта до проспекта Энергетиков. Там реконструируют инженерные сети.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Невский район

    С 4 по 14 декабря для строительства инженерных сетей ограничат движение по четной стороне проспекта Большевиков от Дальневосточного проспекта до Народной улицы. Напомним также, что до 31 января 2024 года ограничен проезд по Народной улице на участке от Володарского моста до Дальневосточного проспекта.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фрунзенский район

    С 4 по 17 декабря ограничат движение по Белградской улице от Альпийского переулка до улицы Димитрова, включая перекресток с улицей Димитрова. Там реконструируют теплосети.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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