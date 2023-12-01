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    Кузбассовец хотел вернуть экс-супругу, но привязал ее к дереву в лесу

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    2 комментария

    В Кузбассе задержали 25-летнего мужчину по подозрению в незаконном лишении свободы жительницы региона. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщила пресс-служба регионального СК.

    В ноябре во время прогулки в лесу Кемеровского округа мужчина предложил бывшей жене возобновить прерванные отношения, но она ответила отказом. Тогда кузбассовец привязал жензину к дереву скотчем и пусковыми проводами от автомобиля, после чего уехал.

    Однако бывшая жена оставалась привязанной к дереву не так долго. «По истечении нескольких десятков минут обвиняемый вернулся на место, где оставил девушку. Отвязав ее от дерева, парень отвез потерпевшую домой», — добавили в ведомстве.

    Расследуется уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы без отягчающих обстоятельств (часть 1 статьи 127 УК РФ). Максимальное наказание за это преступление — два года лишения свободы.

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    Комментарии 2

    Гость01 Дек 2023 в 12:55
    ролевые игры такие?
    +0−0
    Гость01 Дек 2023 в 12:50
    любит
    +0−0
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