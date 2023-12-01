Кузбассовец хотел вернуть экс-супругу, но привязал ее к дереву в лесу

В Кузбассе задержали 25-летнего мужчину по подозрению в незаконном лишении свободы жительницы региона. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщила пресс-служба регионального СК.



В ноябре во время прогулки в лесу Кемеровского округа мужчина предложил бывшей жене возобновить прерванные отношения, но она ответила отказом. Тогда кузбассовец привязал жензину к дереву скотчем и пусковыми проводами от автомобиля, после чего уехал.



Однако бывшая жена оставалась привязанной к дереву не так долго. «По истечении нескольких десятков минут обвиняемый вернулся на место, где оставил девушку. Отвязав ее от дерева, парень отвез потерпевшую домой», — добавили в ведомстве.

