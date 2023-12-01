В Петербурге за сутки трех человек ударило током, младшему нет и двух лет

Больницы Петербурга накануне приняли как минимум трех человек, получивших удар током. Двое из них еще дети. Об этом «Фонтанке» стало известно в пятницу, 1 декабря.



Накануне вечером помощь понадобилась мальчику, которому через пару месяцев исполнится два года. По недосмотру матери он выкрутил лампочку из зеркала и получил электротравму. Ребенка поместили в отделение.



Чуть позже из квартиры на проспекте Культуры скорая забрала 18-летнего гражданина Таджикистана, который чинил проводку. У молодого человека диагностированы ожоги кисти, пальцев и запястья.

