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    В Петербурге за сутки трех человек ударило током, младшему нет и двух лет

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    Больницы Петербурга накануне приняли как минимум трех человек, получивших удар током. Двое из них еще дети. Об этом «Фонтанке» стало известно в пятницу, 1 декабря.

    Накануне вечером помощь понадобилась мальчику, которому через пару месяцев исполнится два года. По недосмотру матери он выкрутил лампочку из зеркала и получил электротравму. Ребенка поместили в отделение.

    Чуть позже из квартиры на проспекте Культуры скорая забрала 18-летнего гражданина Таджикистана, который чинил проводку. У молодого человека диагностированы ожоги кисти, пальцев и запястья.

    С проспекта Культуры, но уже после полуночи привезли в первую детскую двухлетнего мальчика, который схватился руками за оголенный провод и получил удар током. К счастью для мамы, ребенок получил лишь ожог одного пальца и в удовлетворительном состоянии был отпущен домой.

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    Удар током
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