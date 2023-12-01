В Петербурге школьник покончил с собой после смерти матери от рака

В Санкт-Петербурге покончил с собой 16-летний школьник, об этом 1 декабря стало известно «Фонтанке». По предварительным данным, подростка нашли в комнате в коммунальной квартире, где он жил с отцом после смерти матери, которая скончалась в октябре этого года от онкологического заболевания.

Труп мальчика накануне обнаружил его отец. Он рассказал, что сын вторую неделю не ходил в школу, конфликтов в семье не было, о суициде подросток никогда не говорил. Однако, по словам отца, парень был скрытным.

На уроках подросток не реагировал на замечания учителей, оставался на второй год.