    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -7

    1 м/с, вос

    751мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.58eur96.88

    В Петербурге школьник покончил с собой после смерти матери от рака

    5338
    9 комментариев

    В Санкт-Петербурге покончил с собой 16-летний школьник, об этом 1 декабря стало известно «Фонтанке». По предварительным данным, подростка нашли в комнате в коммунальной квартире, где он жил с отцом после смерти матери, которая скончалась в октябре этого года от онкологического заболевания.

    Труп мальчика накануне обнаружил его отец. Он рассказал, что сын вторую неделю не ходил в школу, конфликтов в семье не было, о суициде подросток никогда не говорил. Однако, по словам отца, парень был скрытным.

    На уроках подросток не реагировал на замечания учителей, оставался на второй год.

    После смерти матери семья считается неполной. В последнее время подросток жил с отцом в 19-комнатной коммунальной квартире.

    По факту смерти школьника проводится проверка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СамоубийствоСмерть школьника
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ20

    Комментарии 9

    Гость01 Дек 2023 в 08:59
    Эх, пацан. Жить и жить.
    +7−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close