На фоне сообщений о продлении перемирия Израиль заявил о новой атаке из сектора Газа

The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников пишет, что Израиль и ХАМАС договорились продлить прекращение огня на день, и в рамках этих договоренностей планируется освободить ещё 10 заложников, в основном женщин и детей. Официального подтверждения этой информации пока нет.
На фоне этих сообщений армия Израиля заявила о воздушной тревоге в поселениях рядом с сектором Газа — за час до истечения перемирия. Сигналы воздушной тревоги прозвучали там впервые с 24 ноября, системы ПВО перехватили ракету, выпущенную с территории сектора Газа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ.
За последние сутки ХАМАС освободил восемь заложников, Израиль отпустил 30 палестинских заключенных, родственники собираются встречать их в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан, передаёт Al Jazeera.
Война Израиля и ХАМАС началась 7 октября. 22 ноября стороны договорились о прекращении огня, 27 ноября продлили его на два дня, а 30 ноября — еще на один день.