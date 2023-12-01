На фоне сообщений о продлении перемирия Израиль заявил о новой атаке из сектора Газа

The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников пишет, что Израиль и ХАМАС договорились продлить прекращение огня на день, и в рамках этих договоренностей планируется освободить ещё 10 заложников, в основном женщин и детей. Официального подтверждения этой информации пока нет.



На фоне этих сообщений армия Израиля заявила о воздушной тревоге в поселениях рядом с сектором Газа — за час до истечения перемирия. Сигналы воздушной тревоги прозвучали там впервые с 24 ноября, системы ПВО перехватили ракету, выпущенную с территории сектора Газа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ.