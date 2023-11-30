Администратор каналов «Как-то вот так» и «Политбюро 3.0» приговорен к реальному сроку

Хамовнический районный суд признал Анатолия Спирина виновным в вымогательстве крупной суммы у директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко. Спирин являлся администратором двух телеграм-каналов — «Как-то вот так» и «Политбюро».



Как сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции, фигурант получил 2,5 года лишения свободы в ИК общего режима.



«Он признан виновным в вымогательстве более 400 000 рублей у должностного лица ГК «Ростех» — Василия Бровко за нераспространение и удаление негативных, компрометирующих и дискредитирующих сведений, которые могут причинить существенный вред правам и интересам Бровко и его близким», — говорится в сообщении пресс-служба.

