Ветер пощадит Петербург, а вот снег даст лишь небольшую передышку

Конец ноября Петербург встретит с небольшим «минусом», без сильного ветра и со снегом. Декабрь уже в начале будет холоднее, но продолжит сыпать осадками.

В четверг, 30 ноября, в Петербурге целый день простоит температура в -3…-4 градуса и не будет сильного ветра, рассказал в своём телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов. Циклон, на периферии которого оказался Петербург, смещается по заданной траектории, и изменений в ней не должно быть. Сильный снег выпал в Лужском районе, но на остальной территории региона осадки пока небольшие. Центр циклона, как сообщали в центре «ФОБОС», к середине дня окажется над Псковской областью.