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    Ветер пощадит Петербург, а вот снег даст лишь небольшую передышку

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    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    Конец ноября Петербург встретит с небольшим «минусом», без сильного ветра и со снегом. Декабрь уже в начале будет холоднее, но продолжит сыпать осадками.

    В четверг, 30 ноября, в Петербурге целый день простоит температура в -3…-4 градуса и не будет сильного ветра, рассказал в своём телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов. Циклон, на периферии которого оказался Петербург, смещается по заданной траектории, и изменений в ней не должно быть. Сильный снег выпал в Лужском районе, но на остальной территории региона осадки пока небольшие. Центр циклона, как сообщали в центре «ФОБОС», к середине дня окажется над Псковской областью.

    Петербург с утра попал в первую зону осадков, после которой будет небольшой перерыв, и снег станет менее интенсивным, а после вновь пойдет умеренный. За день в городе ожидают 3–5 мм снега.

    Начало декабря Петербург встретит с тем же циклоном. Снег останется, но его будет меньше. Воздух же остынет до -5…-8 градусов.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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