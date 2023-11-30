В акватории Кронштадта найдена тренировочная бомба

Вчера на территории форта «Император Петр I» около пирса при расчистке акватории на дне Финского залива обнаружен большой цилиндрический предмет. Об этом 30 ноября стало известно «Фонтанке».

Оказалось, что это была глубинная тренировочная бомба без взрывчатого вещества. Она не представляла угрозы. На месте работали взрывотехники ОМОН.

9 ноября, напомним, «Фонтанка» показывала фото СВУ, которое обнаружили во время обхода нефтепровода «Ярославль — Приморск 2» под Петербургом. Мощность находки составила 800 граммов в тротиловом эквиваленте.