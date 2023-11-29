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    На Ленинском женщина поскользнулась на остановке. Доставать пришлось практически из-под троллейбуса

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    Женщина получила травмы на остановке общественного транспорта в Красносельском районе Петербурга 29 ноября. По словам очевидцев, она угодила под троллейбус, который, по счастью, стоял.

    «Остановка Ленинский проспект, 79, перекрыта длинным троллейбусом из-за ДТП. Пожилая женщина упала под троллейбус и сломала ногу, видела, как её грузили в скорую», — рассказала подписчица паблика «Мегаполис».

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    В пресс-службе «Горэлектротранса» уточнили, что инцидент случился около четырёх часов дня. Аварии не было — троллейбус стоял на остановке. По предварительным данным, женщина упала, поскользнувшись. Её госпитализировали.

    Фото: t.me/Megapolisonline

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