На Ленинском женщина поскользнулась на остановке. Доставать пришлось практически из-под троллейбуса

Женщина получила травмы на остановке общественного транспорта в Красносельском районе Петербурга 29 ноября. По словам очевидцев, она угодила под троллейбус, который, по счастью, стоял.



«Остановка Ленинский проспект, 79, перекрыта длинным троллейбусом из-за ДТП. Пожилая женщина упала под троллейбус и сломала ногу, видела, как её грузили в скорую», — рассказала подписчица паблика «Мегаполис».

