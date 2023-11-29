Американца Уилана, осужденного за шпионаж, ударили по лицу в мордовской колонии

В ИК-17 осужденного за шпионаж американца Пола Уилана ударил по лицу другой осужденный, проводится проверка. Об этом в среду, 29 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСИН России по Мордовии.



По данным ведомства, между американцем и еще одним осужденным на территории производственной зоны ИК произошла конфликтная ситуация. «Последний нанес Уилану удар рукой в область левой стороны лица», — уточнили в УФСИН.



Сотрудники учреждения доставили участников конфликта в медицинскую часть. При осмотре Уилана медик выявил ссадину в подглазничной области. Произошедшее, уточняет ведомство, попало на камеры видеонаблюдения. Проводится проверка.

