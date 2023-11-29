Американца Уилана, осужденного за шпионаж, ударили по лицу в мордовской колонии

В ИК-17 осужденного за шпионаж американца Пола Уилана ударил по лицу другой осужденный, проводится проверка. Об этом в среду, 29 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСИН России по Мордовии.
По данным ведомства, между американцем и еще одним осужденным на территории производственной зоны ИК произошла конфликтная ситуация. «Последний нанес Уилану удар рукой в область левой стороны лица», — уточнили в УФСИН.
Сотрудники учреждения доставили участников конфликта в медицинскую часть. При осмотре Уилана медик выявил ссадину в подглазничной области. Произошедшее, уточняет ведомство, попало на камеры видеонаблюдения. Проводится проверка.
Адвокат Пола Уилана рассказал, что не знает деталей произошедшего, но предположил, что между мужчинами в колонии произошло «какое-то недопонимание». «Там достаточно серьезный контроль, все находятся под камерами. К тому же он морской пехотинец, у него серьезная спецподготовка, боевой офицер, два раза воевал в Ираке. Если бы что-то было, он бы сразу поставил на место, я жалею того, кто напал», — отметил защитник агентству.
Гражданин США Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года — по данным ФСБ, он «проводил шпионскую акцию». Сторона защиты уверена, что американец попался на провокацию: ему передали флеш-карту, на которой он хотел увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. В итоге при задержании у американца нашли секретные сведения. В своем последнем слове Уилан заявил, что «это политическое, позорное дело». В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил гражданина США к 16 годам колонии строгого режима.
В октябре CNN сообщил, что власти Соединенных Штатов сделали России «серьезное предложение» в обмен на освобождение американца Пола Уилана.