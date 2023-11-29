В Петербурге снова задержали полковника следствия. Теперь вместе с майором

История с полковником ГУ МВД и 8 миллионами, о которой на днях сообщала «Фонтанка», превратилась в уголовное дело о взятке. Но сегодня вместе с ним обыскивают и его следователя. Они ждали.



Следственный комитет Петербурга и оперативники ФСБ утром 29 ноября проводят обыски в квартирах у начальника «областного» отдела главного следственного управления ГУ МВД полковника юстиции Игоря Шиховцова и его подчиненной — следователя по особо важным делам майора юстиции Зайцевой. По данным «Фонтанки», после этого все переместятся в их служебные кабинеты. Однако вряд ли это стало новостью как для подозреваемых, так и для их коллег: в ГУ уже готовились документы на увольнение.

