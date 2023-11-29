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    В Петербурге снова задержали полковника следствия. Теперь вместе с майором

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    История с полковником ГУ МВД и 8 миллионами, о которой на днях сообщала «Фонтанка», превратилась в уголовное дело о взятке. Но сегодня вместе с ним обыскивают и его следователя. Они ждали.

    Следственный комитет Петербурга и оперативники ФСБ утром 29 ноября проводят обыски в квартирах у начальника «областного» отдела главного следственного управления ГУ МВД полковника юстиции Игоря Шиховцова и его подчиненной — следователя по особо важным делам майора юстиции Зайцевой. По данным «Фонтанки», после этого все переместятся в их служебные кабинеты. Однако вряд ли это стало новостью как для подозреваемых, так и для их коллег: в ГУ уже готовились документы на увольнение.

    В конце прошлой недели «Фонтанка» писала, как ФСБ задержала с поличным полковника Шиховцова после того, как адвокат передал ему 8 миллионов рублей за услуги, связанные с уголовным делом по комбинату социального питания «Юность». Уголовное дело в отношении Шиховцова возбуждено 28 ноября. Привлекать полковника юстиции может только председатель СКР или его заместитель. Поэтому 29 ноября в пресс-релизе СК Петербурга отмечено: дело о взятке появилось за подписью заместителя СКР Кабурнеева.

    Также «Фонтанка» сообщала, что до задержания Шиховцова эти 8 миллионов прошли трудным путем: один из свидетелей по делу «Юности» передал 15 миллионов (сумма завышена посредниками) своему знакомому, но его взяли при передаче. Затем он подконтрольно понес ее адвокату Касатенко, ранее работавшему с Шиховцовым. Юрист тоже был задержан и также согласился поучаствовать в оперативном эксперименте. После чего, собственно, он и донес до Шиховцова 8 миллионов.

    По информации «Фонтанки», сегодня полковник Шиховцов и майор Зайцева будут процессуально задержаны на двое суток, а потом уже Октябрьский суд выберет им меру пресечения. На данный момент они отрицают свою вину.

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