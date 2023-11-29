Семиклассника нашли под окнами высотки после ссоры с отцом в Петербурге

СК Петербурга возбудил дело после смерти школьника в Красносельском районе.
13-летнего мальчика привезли в больницу накануне около восьми вечера от высотки на улице Маршала Казакова, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 ноября.
По предварительным данным, до этого семиклассник якобы поссорился с отцом. Семья проживает в квартире на 9-м этаже. Школьника госпитализировали со множественными травмами, в том числе с переломом основания черепа, в тяжелом состоянии. Спустя пару часов он скончался.
Дело возбуждено по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).
По данным «Фонтанки», мальчик жил в полной семье с родным отцом, мачехой и двумя братьями — родным и сводным. Предварительно, на учете семья не состоит.