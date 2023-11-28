    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -3

    1 м/с, вос

    746мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.7eur97.16

    На улицы вывели даже садовников. Какие силы брошены на очистку Петербурга

    1732
    25 комментариев

    Утром на расчистку Петербурга от снега в рамках работы дорожных предприятий вышли более 900 сотрудников ручного труда и порядка 700 единиц техники. Об этом 28 ноября во время экстренного совещания губернатора в Смольном рассказал вице-губернатор по ЖКХ Евгений Разумишкин.

    «Утром, уже в дневную смену у нас будет выходить более 900 сотрудников ручного труда, это по дорожным предприятиям, и порядка 700 единиц техники. Это уже на сегодняшний час начало работать», — отчитался чиновник. Также в городе вышли работать более 3,5 тысячи дворников (их смена началась раньше, чем обычно) и тысячи механизаторов.

    Вице-губернатор рассказал, что и силы «Невского экологического оператора» тоже вышли на уборку мусора раньше времени, чтобы к началу работы по очистке снега во дворах максимально облегчить эту работу. Людьми и техникой помогло ГУП «ТЭК».

    «Мы перераспределили внутри блока комитета по благоустройству силы и средства. В том числе, дополнительно могу сказать, что на тротуары выходят садовники. В первую очередь они сейчас выйдут именно на тротуары, потому что это сейчас самое важное. Ну и потом уже, соответственно, придут в сады и парки», — добавил вице-губернатор.

    До следующего снегопада, о котором говорил главный синоптик города Александр Колесов, планируется убрать город по максимуму.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СнегНепогодаУборка улицУборка улиц зимойОчистка городаПогодаПогода в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 25

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    25
    close