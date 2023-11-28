На улицы вывели даже садовников. Какие силы брошены на очистку Петербурга

Утром на расчистку Петербурга от снега в рамках работы дорожных предприятий вышли более 900 сотрудников ручного труда и порядка 700 единиц техники. Об этом 28 ноября во время экстренного совещания губернатора в Смольном рассказал вице-губернатор по ЖКХ Евгений Разумишкин.
«Утром, уже в дневную смену у нас будет выходить более 900 сотрудников ручного труда, это по дорожным предприятиям, и порядка 700 единиц техники. Это уже на сегодняшний час начало работать», — отчитался чиновник. Также в городе вышли работать более
Вице-губернатор рассказал, что и силы «Невского экологического оператора» тоже вышли на уборку мусора раньше времени, чтобы к началу работы по очистке снега во дворах максимально облегчить эту работу. Людьми и техникой помогло ГУП «ТЭК».
«Мы перераспределили внутри блока комитета по благоустройству силы и средства. В том числе, дополнительно могу сказать, что на тротуары выходят садовники. В первую очередь они сейчас выйдут именно на тротуары, потому что это сейчас самое важное. Ну и потом уже, соответственно, придут в сады и парки», — добавил вице-губернатор.
До следующего снегопада, о котором говорил главный синоптик города Александр Колесов, планируется убрать город по максимуму.