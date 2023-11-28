На улицы вывели даже садовников. Какие силы брошены на очистку Петербурга

Утром на расчистку Петербурга от снега в рамках работы дорожных предприятий вышли более 900 сотрудников ручного труда и порядка 700 единиц техники. Об этом 28 ноября во время экстренного совещания губернатора в Смольном рассказал вице-губернатор по ЖКХ Евгений Разумишкин.



«Утром, уже в дневную смену у нас будет выходить более 900 сотрудников ручного труда, это по дорожным предприятиям, и порядка 700 единиц техники. Это уже на сегодняшний час начало работать», — отчитался чиновник. Также в городе вышли работать более 3,5 тысячи дворников (их смена началась раньше, чем обычно) и тысячи механизаторов.

