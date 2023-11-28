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    Петербуржец приставал к школьнице на Васильевском острове. В соцсетях о нем пишут как об известном финансисте

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    В Петербурге мужчина приставал к школьнице и пытался демонстрировать ей разницу полов. Как стало известно «Фонтанке» 28 ноября, все произошло на улице Кораблестроителей вечером 27 ноября.

    По предварительным данным, неизвестный приставал к несовершеннолетней недалеко от дома, где он сам проживает. Около многоэтажки спустя час его и задержал по горячим следам прибывший наряд полиции.

    Подозреваемым оказался 40-летний неработающий житель Петербурга. Его доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    В соцсетях «Фонтанка» нашла страницу полного тезки петербуржца. Судя по данным, он окончил РАНХиГС и занимался финансами, какое-то время работал с инвестициями и был руководителем управления в крупной московской инвестиционной компании. Однако за последние несколько лет мужчина не опубликовал ни одной записи в соцсетях.

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