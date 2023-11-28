Петербуржец приставал к школьнице на Васильевском острове. В соцсетях о нем пишут как об известном финансисте

В Петербурге мужчина приставал к школьнице и пытался демонстрировать ей разницу полов. Как стало известно «Фонтанке» 28 ноября, все произошло на улице Кораблестроителей вечером 27 ноября.



По предварительным данным, неизвестный приставал к несовершеннолетней недалеко от дома, где он сам проживает. Около многоэтажки спустя час его и задержал по горячим следам прибывший наряд полиции.



Подозреваемым оказался 40-летний неработающий житель Петербурга. Его доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

