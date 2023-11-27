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    На Московском проспекте поставят памятник музыканту Андрееву. Благодаря ему русская балалайка обрела музыкальный вес

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    Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре
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    На Московском проспекте установят памятник музыканту, исполнителю-виртуозу и реформатору Василию Андрееву. Как сообщил 27 ноября комитет по градостроительству, итоги конкурса на эскиз памятника подведут 28 ноября.

    Памятник поставят у детской музыкальной школы имени Василия Андреева — севернее дома 108 лит. Д по Московскому проспекту. На конкурс, который проводит комитет, было подано более 30 работ, на многих из них изображены балалайка и домра.

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    Андреев известен не только как гениальный музыкант, композитор, но также как педагог, основатель первого оркестра народных инструментов. Именно он усовершенствовал балалайку так, что она стала полноценным концертным инструментом. Балалайку с ладами до сих пор зовут «Андреевской».

    Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре

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