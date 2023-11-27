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    Соседка по коммуналке облила мужчину в центре Петербурга кипятком. Он увидел ожоги только утром

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    Полиция Центрального района Петербурга устанавливает обстоятельства конфликта, в ходе которого мужчина получил многочисленные ожоги.

    Как стало известно «Фонтанке» 27 ноября, в полицию 50-летний житель 1-й Советской улицы обратился накануне около шести вечера. Он сообщил, что ночью к нему в комнату вошла соседка-пенсионерка. Она якобы облила его кипятком из ковша. Заявитель продолжил спать, а ожоги и боль от них увидел и почувствовал, лишь проснувшись утром.

    Мужчина накануне серьезно выпил, и к моменту фиксирования ожогов на лице, животе и правой руке еще не до конца протрезвел.

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    ОжогиКипятокСоседиКоммуналка
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