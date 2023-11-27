Букеровскую премию получила антиутопия о стране, скатывающейся в тоталитаризм

Одна из самых престижных наград в мире английской литературы — Букеровская премия назвала лауреата за 2023 год. Им стал ирландский писатель Пол Линч с антиутопией «Песнь пророка», которую на сайте премии охарактеризовали как «триумф эмоционального повествования».
Церемония прошла 26 ноября в Лондоне, награду лауреат получил из рук победителя прошлого года — Шехана Карунатилаки. Финансовая составляющая приза — 50 тысяч фунтов стерлингов.
Председатель жюри — канадская писательница Эси Эдугян, выросшая в семье выходцев из Ганы, назвала книгу-победительницу «душераздирающей и правдивой», добавив, что читатели «не скоро забудут ее предупреждения».
По сюжету книги, мать четверых детей пытается спасти свою семью в скатывающейся в тоталитаризм Ирландии. Повествование идет без деления на абзацы. По словам автора, к написанию книги его подтолкнула гражданская война в Сирии, кризис беженцев и «безразличие Запада» к их положению. Также источником вдохновения автора были книги Германа Гессе.
Среди других номинантов премии были трагикомический роман Пола Мюррея «Укус пчелы» о влиянии на жизнь одного маленького невезения, «Другой Эдем» лауреата Пулитцеровской премии Пола Хардинга о насильственном переселении жителей острова, роман Сары Бернстайн «Уроки послушания» о ксенофобии, история Четны Мару «Западный переулок» о потере дочерьми их матери и роман Джонатана Эскоффери «Если я тебя переживу» о бегстве от политического режима.