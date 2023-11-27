Букеровскую премию получила антиутопия о стране, скатывающейся в тоталитаризм

Одна из самых престижных наград в мире английской литературы — Букеровская премия назвала лауреата за 2023 год. Им стал ирландский писатель Пол Линч с антиутопией «Песнь пророка», которую на сайте премии охарактеризовали как «триумф эмоционального повествования».



Церемония прошла 26 ноября в Лондоне, награду лауреат получил из рук победителя прошлого года — Шехана Карунатилаки. Финансовая составляющая приза — 50 тысяч фунтов стерлингов.



Председатель жюри — канадская писательница Эси Эдугян, выросшая в семье выходцев из Ганы, назвала книгу-победительницу «душераздирающей и правдивой», добавив, что читатели «не скоро забудут ее предупреждения».

