Депутат Госдумы Останина предложила создать алиментный фонд, через который за безответственных отцов будет платить государство

Государственный алиментный фонд предложила создать председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» 26 ноября.
«Государство выплачивает ежемесячно не ниже прожиточного минимума ребенку в субъекте федерации, а с этого отца — уже судебные приставы. Вот тогда уже они зашевелятся. Тогда они будут искать этого папашку и взимать с него деньги», — сказала депутат.
По словам Останиной, долги по алиментам в России достигли 150 миллиардов рублей. В Минюсте собирались создать специальный публичный реестр тех родителей, которые не платят. Однако, по мнению Останиной, эта мера работать не будет.
«Мне говорят, это будет иметь негативное общественное воздействие, его могут на работу не принять. Да покажите мне руководителя компании, который будет заходить на сайт службы судебных приставов, искать фамилию инженера Иванова, а у него нет таких инженеров. Конечно же, наплевать на всё это», — добавила она.