Депутат Госдумы Останина предложила создать алиментный фонд, через который за безответственных отцов будет платить государство

Государственный алиментный фонд предложила создать председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» 26 ноября.

«Государство выплачивает ежемесячно не ниже прожиточного минимума ребенку в субъекте федерации, а с этого отца — уже судебные приставы. Вот тогда уже они зашевелятся. Тогда они будут искать этого папашку и взимать с него деньги», — сказала депутат.

По словам Останиной, долги по алиментам в России достигли 150 миллиардов рублей. В Минюсте собирались создать специальный публичный реестр тех родителей, которые не платят. Однако, по мнению Останиной, эта мера работать не будет.