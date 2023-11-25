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    В Москве BMW вылетела на тротуар в группу пешеходов. В больнице три человека

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    Трое пешеходов попали под колеса BMW в Москве вечером 25 ноября. Машину вынесло на тротуар, и она врезалась в людей, сообщает в телеграм-канале Госавтоинспекция столицы.

    Дептранс Москвы

    ДТП произошло на Открытом шоссе, в районе дома 12. За рулем машины была девушка, которая не справилась с управлением и за перекрестком выехала на тротуар, где стояли люди.

    Пострадали две женщины и мужчина, которых доставили в медучреждение. Прокуратура Москвы уточняет, что виновнице аварии 22 года.

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    По факту дорожной аварии проводится проверка.

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