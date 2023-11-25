Скелет в черных колготках нашли на чердаке дома на Васильевском острове в Петербурге

Сотрудникам полиции пришлось карабкаться на чердак после звонка из ЖКС Василеостровского района.
Сотрудница коммунального предприятия накануне около четырех дня поднялась на чердак дома 34 по улице Беринга и нашла странное, стало известно «Фонтанке» 25 ноября.
Участковая, приехавшая на вызов, увидела скелетированные останки человека.
По предварительной информации, погибшая — женщина. На ней осталась одежда — синие джинсы, черные колготки, белые носки и желтая кофта.
Останки забрали в морг для установления причины смерти, а также личности погибшей.