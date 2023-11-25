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    Скелет в черных колготках нашли на чердаке дома на Васильевском острове в Петербурге

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    7 комментариев

    Сотрудникам полиции пришлось карабкаться на чердак после звонка из ЖКС Василеостровского района.

    Сотрудница коммунального предприятия накануне около четырех дня поднялась на чердак дома 34 по улице Беринга и нашла странное, стало известно «Фонтанке» 25 ноября.

    Участковая, приехавшая на вызов, увидела скелетированные останки человека.

    По предварительной информации, погибшая — женщина. На ней осталась одежда — синие джинсы, черные колготки, белые носки и желтая кофта.

    Останки забрали в морг для установления причины смерти, а также личности погибшей.

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    Комментарии 7

    Гость25 Ноя 2023 в 11:14
    Жена Карлсона 🙄?
    +0−0
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