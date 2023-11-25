В Росгвардии рассказали, зачем стрелял СОБР у площади Восстания

При задержании подозреваемого в центре Петербурга стреляли, чтобы остановить машину.
Вечером 24 ноября в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области дали оценку действиям своего сотрудника, применившего оружие. «Фонтанке» ситуацию прокомментировал руководитель пресс-службы управления Алексей Данке.
«Сотрудник СОБР «Гранит» Росгвардии в соответствии с действующим законодательством произвел один выстрел из табельного оружия для остановки транспортного средства. В результате применения оружия пострадавших нет. Подозреваемый задержан.»
Напомним, о стрельбе возле площади Восстания сообщили в пятницу читатели «Фонтанки». Там ловили подозреваемого в разбойном нападении на петербургского коммерсанта, задержание возможных соучастников вышло за пределы города. В пятницу подозреваемых задерживали также в Чечне и на Кубани.