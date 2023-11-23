В «Подписных изданиях» представят книгу бесед Любови Аркус с Германом, Сокуровым, Серебренниковым и многими другими

В среду, 29 ноября, в книжном магазине «Подписные издания» пройдет презентация книги основательницы журнала «Сеанс» Любови Аркус «Помимо и поверх».
«Помимо и поверх» — это книга бесед, но не просто запись разговоров Аркус с общественными деятелями. Это попытка пристрастного и глубокого взгляда на знаковых собеседников.
Героями книги стали люди разных эпох и сфер деятельности. Это Иосиф Бродский и Лидия Гинзбург, Алексей Герман и Александр Сокуров, Рената Литвинова и Никита Михалков, Илья Хржановский и Кирилл Серебренников и другие.
Книга вышла в 2023 году в издательстве «Сеанс».
Начало в 18:30. Вход по регистрации.