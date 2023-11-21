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    Петербуржец пожаловался на туалетного блогера, который выложил в Сеть ролик с его сыном-школьником

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    Житель Выборгского района Петербурга обратился в полицию после того, как увидел ролик с сыном из школьного туалета в социальной сети.

    В полицию 54-летний мужчина обратился накануне около половины восьмого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 ноября. По предварительной информации, он сообщил, что 13 ноября около полудня девятиклассник в школе его сына снял мальчика, который пошел в туалет. А потом распространил ролик в социальной сети.

    О заявлении сообщили в следственный комитет.

    Проводится проверка.

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