Петербуржец пожаловался на туалетного блогера, который выложил в Сеть ролик с его сыном-школьником

Житель Выборгского района Петербурга обратился в полицию после того, как увидел ролик с сыном из школьного туалета в социальной сети.



В полицию 54-летний мужчина обратился накануне около половины восьмого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 ноября. По предварительной информации, он сообщил, что 13 ноября около полудня девятиклассник в школе его сына снял мальчика, который пошел в туалет. А потом распространил ролик в социальной сети.



О заявлении сообщили в следственный комитет.

