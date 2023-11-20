Петербуржец изобразил жертву изнасилования, чтобы полицейские помогли ему открыть дверь

Холодная ночь раззадорила фантазии жителя Адмиралтейского района Петербурга, оставшегося один на один с запертой дверью. Сэкономить на вскрытии замка ему едва ли удалось, но лайфхак по поиску ночлега — пусть и с не самыми комфортабельными условиями — оказался рабочим.



Как стало известно «Фонтанке», леденящую кровь историю в 77 отделе полиции выслушивали ночью 20 ноября. Мужчина под перестук зубов заявил, что стал жертвой изнасилования и срочно нуждается в помощи — у четырёхэтажки на Старо-Петергофском проспекте ему продолжает угрожать женщина с топором.

