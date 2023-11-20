Петербуржец изобразил жертву изнасилования, чтобы полицейские помогли ему открыть дверь

Холодная ночь раззадорила фантазии жителя Адмиралтейского района Петербурга, оставшегося один на один с запертой дверью. Сэкономить на вскрытии замка ему едва ли удалось, но лайфхак по поиску ночлега — пусть и с не самыми комфортабельными условиями — оказался рабочим.
Как стало известно «Фонтанке», леденящую кровь историю в 77 отделе полиции выслушивали ночью 20 ноября. Мужчина под перестук зубов заявил, что стал жертвой изнасилования и срочно нуждается в помощи — у четырёхэтажки на Старо-Петергофском проспекте ему продолжает угрожать женщина с топором.
В третьем часу ночи заявитель решил поторопить спасителей новым звонком и новой опасностью. По его словам, в доме вот-вот случится взрыв.
Подоспевшие на Старо-Петергофский полицейские нашли озябшего, но вполне здорового 33-летнего местного жителя. Он признался, что топор и насильника выдумал, когда потерял ключи и не смог попасть домой.
Мужчину увезли греться в отдел. Деньги, которые он попытался сэкономить на вскрытии замка силами специализированной фирмы, вероятно, всё равно придётся отложить — на штраф, предусмотренный за заведомо ложный вызов экстренных служб. По статье 19.13 КоАП заплатить предстоит от 1 до 1,5 тысячи рублей.