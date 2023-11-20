    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -7

    1 м/с, вос

    764мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.12eur96.77

    Петербуржец изобразил жертву изнасилования, чтобы полицейские помогли ему открыть дверь

    3918
    5 комментариев

    Холодная ночь раззадорила фантазии жителя Адмиралтейского района Петербурга, оставшегося один на один с запертой дверью. Сэкономить на вскрытии замка ему едва ли удалось, но лайфхак по поиску ночлега — пусть и с не самыми комфортабельными условиями — оказался рабочим.

    Как стало известно «Фонтанке», леденящую кровь историю в 77 отделе полиции выслушивали ночью 20 ноября. Мужчина под перестук зубов заявил, что стал жертвой изнасилования и срочно нуждается в помощи — у четырёхэтажки на Старо-Петергофском проспекте ему продолжает угрожать женщина с топором.

    В третьем часу ночи заявитель решил поторопить спасителей новым звонком и новой опасностью. По его словам, в доме вот-вот случится взрыв.

    Подоспевшие на Старо-Петергофский полицейские нашли озябшего, но вполне здорового 33-летнего местного жителя. Он признался, что топор и насильника выдумал, когда потерял ключи и не смог попасть домой.

    Мужчину увезли греться в отдел. Деньги, которые он попытался сэкономить на вскрытии замка силами специализированной фирмы, вероятно, всё равно придётся отложить — на штраф, предусмотренный за заведомо ложный вызов экстренных служб. По статье 19.13 КоАП заплатить предстоит от 1 до 1,5 тысячи рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ложный вызовИзнасилование
    ЛАЙК1
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 5

    Гость20 Ноя 2023 в 15:29
    А вдруг всё это правда?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close