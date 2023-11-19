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    Сильнейший шторм лишил электричества около 264 тысяч абонентов в Сибири и в Крыму

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    Жестокий штормовой ветер с порывами до 30 м/с прошелся по ряду регионов России, срывая крыши на своем пути. Тяжелее всего пришлось Сибири и Крымскому полуострову. Всего за день из-за непогоды электричество пропало примерно у 264 тысяч абонентов, сообщает вечером 19 ноября Министерство энергетики.

    В Минэнерго отметили, что больше всего от непогоды пострадали электросетевые объекты в Кузбассе, Алтайском и Красноярском краях, а также в Крыму. Меньше отключений было в Новосибирской и Иркутской областях и в Хакасии. Сотни аварийных бригад занимаются восстановлением электроэнергии.

    Мощный ураган обрушился 19 ноября на Сибирь. Ветер срывал купола храмов, уносил далеко от берега зазевавшихся рыбаков, ронял деревья на машины. Не обошлось без жертв: гигантское дерево раздавило автомобиль с людьми в Новокузнецке. Двое погибли на месте, еще двое госпитализированы.

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