Сильнейший шторм лишил электричества около 264 тысяч абонентов в Сибири и в Крыму

Жестокий штормовой ветер с порывами до 30 м/с прошелся по ряду регионов России, срывая крыши на своем пути. Тяжелее всего пришлось Сибири и Крымскому полуострову. Всего за день из-за непогоды электричество пропало примерно у 264 тысяч абонентов, сообщает вечером 19 ноября Министерство энергетики.



В Минэнерго отметили, что больше всего от непогоды пострадали электросетевые объекты в Кузбассе, Алтайском и Красноярском краях, а также в Крыму. Меньше отключений было в Новосибирской и Иркутской областях и в Хакасии. Сотни аварийных бригад занимаются восстановлением электроэнергии.

