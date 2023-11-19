    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, южн

    764мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.12eur96.77

    Ну и что дальше? Вспомните, чем закончились культовые фильмы и сериалы

    Только истинные киноманы вспомнят последнюю сцену перед титрами

    1168
    5 комментариев
    Иногда, даже зная финал, мы в глубине души надеемся на счастливый конец
    Иногда, даже зная финал, мы в глубине души надеемся на счастливый конецКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    Есть такие культовые фильмы и сериалы, сюжет которых надолго остается в памяти. Но если суть происходящего в них могут вспомнить все, то вот чем они закончились — едва ли. Проверьте, помните ли вы, что показывали на экране перед титрами.

    Чем закончился «Титаник»?

    Чем закончился «Титаник»?

    Помните, чем закончилась «Игра престолов»?

    Помните, чем закончилась «Игра престолов»?

    Что было в конце «Зеленой мили»?

    Что было в конце «Зеленой мили»?

    Помните, что было в конце сериала «Остаться в живых»?

    Помните, что было в конце сериала «Остаться в живых»?

    На какой сцене закончилось «Криминальное чтиво»?

    На какой сцене закончилось «Криминальное чтиво»?

    Чем всё заканчивается в «Форресте Гампе»?

    Чем всё заканчивается в «Форресте Гампе»?

    Какой сценой заканчивается сериал «Друзья»?

    Какой сценой заканчивается сериал «Друзья»?

    Вспомните, что последнее видит зритель в «Бойцовском клубе»?

    Вспомните, что последнее видит зритель в «Бойцовском клубе»?

    Что происходит в самом конце второго «Терминатора»?

    Что происходит в самом конце второго «Терминатора»?

    Вспомните, чем закончился «Брат»?

    Вспомните, чем закончился «Брат»?
    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Ну и что дальше? Вспомните, чем закончились культовые фильмы и сериалы

    Культовые фильмы и сериалы обошли вас стороной.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Ну и что дальше? Вспомните, чем закончились культовые фильмы и сериалы

    Кое-что из культового кино вы точно смотрели.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Ну и что дальше? Вспомните, чем закончились культовые фильмы и сериалы

    Вы смотрели почти все культовые фильмы и сериалы.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Ну и что дальше? Вспомните, чем закончились культовые фильмы и сериалы

    Перед нами — настоящий знаток кино и сериалов!

    Поделитесь результатом

    Иногда, даже зная финал, мы в глубине души надеемся на счастливый конец
    Иногда, даже зная финал, мы в глубине души надеемся на счастливый конецКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    Гость19 Ноя 2023 в 20:31
    😁 [Пародия]
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close