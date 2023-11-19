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Есть такие культовые фильмы и сериалы, сюжет которых надолго остается в памяти. Но если суть происходящего в них могут вспомнить все, то вот чем они закончились — едва ли. Проверьте, помните ли вы, что показывали на экране перед титрами.
Чем закончился «Титаник»?
Помните, чем закончилась «Игра престолов»?
Что было в конце «Зеленой мили»?
Помните, что было в конце сериала «Остаться в живых»?
На какой сцене закончилось «Криминальное чтиво»?
Чем всё заканчивается в «Форресте Гампе»?
Какой сценой заканчивается сериал «Друзья»?
Вспомните, что последнее видит зритель в «Бойцовском клубе»?
Что происходит в самом конце второго «Терминатора»?
Вспомните, чем закончился «Брат»?
Ну и что дальше? Вспомните, чем закончились культовые фильмы и сериалы
Культовые фильмы и сериалы обошли вас стороной.
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Ну и что дальше? Вспомните, чем закончились культовые фильмы и сериалы
Кое-что из культового кино вы точно смотрели.
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Ну и что дальше? Вспомните, чем закончились культовые фильмы и сериалы
Вы смотрели почти все культовые фильмы и сериалы.
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Ну и что дальше? Вспомните, чем закончились культовые фильмы и сериалы
Перед нами — настоящий знаток кино и сериалов!