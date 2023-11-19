Бабушки в большом городе. Зачем петербургские пенсионерки вытаскивают себя на подиум

Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

В петербургскую школу моделей «Пава» приходят бабушки, многим из них уже далеко за 60. Но выглядят они минимум лет на 10 младше, а чувствуют себя максимум на 40. Когда трудовые подвиги закончены, дети с внуками выращены, настает время, которое можно уделить себе. Этому редкому навыку и учат в «Паве».



Профессия Ирины Терентьевой всегда была связана с модой. Она работала на крупных швейных предприятиях Петербурга, в том числе на старейшей фабрике «Маяк». Мужскую, женскую и детскую коллекции заказывали для фабрики в Доме мод. Там же устраивали показ моделей. Ирина вместе с коллегами отбирала те, которые уйдут в массовое производство. Она оценивала, как сидит одежда, и участвовала в утверждении лекал.



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ирина так близко была к подиуму, но никогда не думала, что сама сможет оказаться на нём.

«Я никогда не была в роли модели, для меня это было что-то недосягаемое. Но я всегда удивлялась и любовалась, насколько красиво может женщина пройти, насколько горят у нее глаза, и поэтому сейчас этому хочется научиться», — рассказывает она.

Работа на фабрике была делом жизни. Ирина признается, что долго не могла решиться выйти на пенсию, хоть и понимала, что «пора дать дорогу молодым». В 65 лет она рассталась с любимой профессией. «Я села дома, и у меня опустились руки», — вспоминает она. Нужно было искать смысл в новом этапе жизни. Но как к этому подступиться, когда внучка уже взрослая, а профессиональный путь пришёл к своему логическому завершению.



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ирина пришла в школу моделей «Пава». Мы её застали на уроке по фотосессии. Она позировала на высоком каблуке, в черных брюках и накидке, которые сшила сама. В новых для себя обстоятельствах Ирина преодолевала скованность. Ей помогал преподаватель, который советовал, как лучше встать, как положить руки.



«Сложнее всего мне дается себя показать: пройтись с достоинством, красиво. Давно обращаю внимание на то, как ходят женщины на улице, и примеряю на себя. Это очень плачевно. Хочется красиво ходить, улыбаться глазами. Женщина — вдохновление, женщина — красота, надо всегда помнить об этом, здесь этому учат, — рассуждает петербурженка. — Мне всегда не хватало смелости показать себя. Нескромно, но люди говорили, что я неплохо выгляжу, хорошо. Но я всегда этому не верила, стеснялась. А тут идет раскрепощение, тебя учат любить такую, какая ты есть».



Школа моделей «Пава» — это проект общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров». Занятия в ней бесплатные. Принимаются ученицы от 55 лет. Три года назад в школе преподавала бывшая супруга мэра Москвы Сергея Собянина Ирина. На курсе учат подиумному шагу, позингу, дают лекции по стилю и визажу, устраивают тренинги по актерскому мастерству и психологической разгрузке. Некоторые участницы признаются, что только сейчас учатся краситься и позволяют себе больше свободы в одежде.



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Так, разрыв шаблонов произошел у Людмилы. Она всю жизнь одевалась в дресс-код: черное, серое и синее. Работала финансистом и не выходила из образа серьёзной леди, готовой дать ответ на самый сложный вопрос. В школе она примерила на себя другие цвета, а на курсах по актерскому мастерству смогла расстаться с привычной маской и показать себя и в гневе, и в радости.



«Я стала более улыбчивой и обращаю внимание на яркие краски в одежде, занятия по стилю мне очень помогли, — говорит Людмила. — Я стала смотреть, в какой гамме можно одеваться, а не только в синий, черный, серый. Это мне очень приятно».



Цель курсов — вернуть красоту в жизнь. Но некоторые выпускницы школы становятся профессиональными моделями. Одна из них — 88-летняя Любовь Бобровская. Она до сих пор регулярно занимается подиумным шагом, чтобы поддерживать себя в форме.

На странице петербурженки во «ВКонтакте» опубликовано фото, с которого на меня смотрит бабушка в розовой шубе, красных колготках и короткой блестящей юбке. Она едет на скейте, её поддерживает «молодой человек» — напарник, которому тоже за 80. В этом образе Любовь Бобровская участвовала в конкурсе рекламы «Севкабеля». «Автор фотосессии Ольга была за границей, и перед ней лихо пролетела машина и резко остановилась. Оттуда вылетела старушенция лет 90. Она решила, что таких старушенций у нас тоже можно найти. Вот и нашла меня и моего молодого человека, которому тоже уже было за 80», — отмечает Любовь.



Фото: Предоставлено Любовью Бобровской Фото: Предоставлено Любовью Бобровской Фото: Предоставлено Любовью Бобровской Фото: Предоставлено Любовью Бобровской Фото: Предоставлено Любовью Бобровской Фото: Предоставлено Любовью Бобровской Фото: Предоставлено Любовью Бобровской Фото: Предоставлено Любовью Бобровской Поделиться Поделиться





Кандидат наук Бобровская больше 30 лет проработала в высоковольтной лаборатории Политехнического института. Себя она считает «технарем до мозга костей». Строила планы на пенсию: мечтала играть в оркестре народной филармонии на флейте. Готовилась, занималась каждый день. Но пенсия пришлась на начало 90-х. Об оркестре пришлось забыть, настало время выживания. Петербурженка говорит, что в те годы постоянно была полуголодной. Её пенсии не хватало даже чтобы купить батон.

Помог научный интерес. На приусадебном участке она начала проводить эксперименты: растила арбузы и виноград. Её пригласили консультантом в компанию по продаже семян. Она начала выступать с лекциями, писать статьи.



Любовь Бобровская до сих пор бы занималась садом, но физическая форма уже не позволяет. Однажды она увидела по телевизору, как модели старшего возраста демонстрируют одежду. Ей так не понравилось, что она решила — сможет лучше. И отправилась на кастинг в «Паву».

«Когда я стала дипломированной моделью, так сказать, стали поступать предложения от разных организаций для съемок роликов, музыкальных клипов. Это было выгодно тем, кто нас приглашал, нам платили очень символически или совсем не платили, а мы все равно с удовольствием снимались», — говорит Бобровская.

Любовь Бобровская приняла участие в съемках фильма «Чайка» Полины Лазаревой, внучки Светланы Немоляевой. В главных ролях в картине снялись Юрий Быков, Вера Кинчева, Александр Лазарев. Сейчас проект находится на стадии постпродакшена.



В «Паву» приходят женщины с разным жизненным опытом, количеством внуков и финансовым достатком, но их всех объединяет одно: каждая считает, что нужно себя «вытаскивать» из рутины. Только так можно почувствовать жизнь.

