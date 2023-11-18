Депутат Госдумы Останина обратилась в МВД и РКН из-за публикации в сатирическом telegram-канале

МВД и Роскомнадзор попросили привлечь к ответственности администраторов сатирического telegram-канала «Империя очень зла». Как стало известно в субботу, 18 ноября, в ведомства обратилась депутат Госдумы и председатель думского комитета по вопросам семьи Нина Останина после публикации о ней.

В telegram-канале «Империя очень зла» 14 ноября появился пост с заголовком: «Три класса и пусть учатся щи варить», — в Госдуме призвали перестать ориентировать женщин на получение среднего образования». Также в нем утверждалось, что с таким предложением якобы выступила глава комитета Госдумы Нина Останина. Позже пост с ее фейковой цитатой опубликовали и другие крупные анонимные telegram-каналы.