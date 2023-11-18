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    Депутат Госдумы Останина обратилась в МВД и РКН из-за публикации в сатирическом telegram-канале

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    МВД и Роскомнадзор попросили привлечь к ответственности администраторов сатирического telegram-канала «Империя очень зла». Как стало известно в субботу, 18 ноября, в ведомства обратилась депутат Госдумы и председатель думского комитета по вопросам семьи Нина Останина после публикации о ней.

    В telegram-канале «Империя очень зла» 14 ноября появился пост с заголовком: «Три класса и пусть учатся щи варить», — в Госдуме призвали перестать ориентировать женщин на получение среднего образования». Также в нем утверждалось, что с таким предложением якобы выступила глава комитета Госдумы Нина Останина. Позже пост с ее фейковой цитатой опубликовали и другие крупные анонимные telegram-каналы.

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    В своем обращении в МВД и Роскомнадзор Останина указала, что такая публикация в telegram-канале может дискредитировать ее как главу соответствующего комитета Госдумы, а также сам орган госвласти — думский комитет. «Ранее я дала интервью СМИ «Накануне.ру». Считаю, что умышленное искажение текста комментария направлено на дискредитацию органов государственной власти Российской Федерации», — говорится в обращениях парламентария.

    В самом telegram-канале недавно появилось сообщение, что цитата «принадлежит какой-то другой чиновнице, но точно не Нине Останиной. Буду разбираться, кому именно, — когда пойму, сообщу». Также под постом якобы с цитатой депутата появилась пометка, что информация носит «сатирический характер».

    Отметим, telegram-канал «Империя очень зла» специализируется на «шуточных» новостях, написанных в стиле СМИ.

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