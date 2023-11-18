Петербургская пенсионерка после месяца разговоров по телефону осталась без квартиры и 9 млн рублей

В Приморском районе разбираются в обстоятельствах того, как пенсионерка оказалась бездомной. 70-летняя жительница проспекта Авиаконструкторов обратилась в полицию накануне около двух ночи, стало известно «Фонтанке» 18 ноября.

Женщина рассказала, что с 19 октября ей звонили неизвестные. Они представлялись ей сотрудниками силовых органов и банков, просили помочь в поимке мошенников. Таким образом пенсионерку уговорили продать квартиру и перевести на «безопасные» счета 9 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».