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    Петербургская пенсионерка после месяца разговоров по телефону осталась без квартиры и 9 млн рублей

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    В Приморском районе разбираются в обстоятельствах того, как пенсионерка оказалась бездомной. 70-летняя жительница проспекта Авиаконструкторов обратилась в полицию накануне около двух ночи, стало известно «Фонтанке» 18 ноября.

    Женщина рассказала, что с 19 октября ей звонили неизвестные. Они представлялись ей сотрудниками силовых органов и банков, просили помочь в поимке мошенников. Таким образом пенсионерку уговорили продать квартиру и перевести на «безопасные» счета 9 млн рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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