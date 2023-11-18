Гергиев: я возглавляю Мариинский театр

Худруководитель Мариинского театра Валерий Гергиев высказался про публикации о своем назначении гендиректором Большого театра. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщает агентство «Интерфакс».

«Я возглавляю Мариинский театр», — ответил он на вопрос журналистов о том, возглавит ли он Большой театр.



Также на уточняющий вопрос «Интерфакса» Гергиев сказал: «Я не могу это комментировать, я сейчас отвечаю за Мариинский театр».



Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что решение о том, кто возглавит Большой театр, пока не принято. Он также отметил, что назначением главы Большого театра Владимир Путин не занимается, хотя об этом «речь заходила на разных совещаниях».