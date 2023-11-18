Гергиев: я возглавляю Мариинский театр

Худруководитель Мариинского театра Валерий Гергиев высказался про публикации о своем назначении гендиректором Большого театра. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщает агентство «Интерфакс».
«Я возглавляю Мариинский театр», — ответил он на вопрос журналистов о том, возглавит ли он Большой театр.
Также на уточняющий вопрос «Интерфакса» Гергиев сказал: «Я не могу это комментировать, я сейчас отвечаю за Мариинский театр».
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что решение о том, кто возглавит Большой театр, пока не принято. Он также отметил, что назначением главы Большого театра Владимир Путин не занимается, хотя об этом «речь заходила на разных совещаниях».
«Фонтанка» писала, что теперь уже экс-директор Большого театра Владимир Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию и эта просьба была удовлетворена. Накануне Forbes сообщал, что его место займет дирижер Валерий Гергиев, а управление Мариинским и Большим театрами якобы объединят в единую дирекцию.
Сам Валерий Гергиев заявил, что «достаточно занят и не искал возможности работать еще больше».