Песков о будущем руководителе Большого театра: «Пока решений никаких нет»

Решение о том, кто возглавит Большой театр, пока не не принято, передает вечером 17 ноября Интерфакс. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Он также отметил, что назначением главы Большого театра Владимир Путин не занимается, хотя об этом «речь заходила на разных совещаниях», в том числе, с участием президента. Этот вопрос находится в компетенции правительства.

«Но пока решений никаких нет», — резюмировал Песков(цитата по агентству Интерфакс).



Напомним, «Фонтанка» писала, что теперь уже экс-директор Большого театра Владимир Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию, и эта просьба была удовлетворена. Накануне Forbes сообщал, что его место займет дирижер Валерий Гергиев, а управление Мариинским и Большим театром якобы объединят в единую дирекцию.