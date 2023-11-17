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    Песков о будущем руководителе Большого театра: «Пока решений никаких нет»

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    Решение о том, кто возглавит Большой театр, пока не не принято, передает вечером 17 ноября Интерфакс. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Он также отметил, что назначением главы Большого театра Владимир Путин не занимается, хотя об этом «речь заходила на разных совещаниях», в том числе, с участием президента. Этот вопрос находится в компетенции правительства.

    «Но пока решений никаких нет», — резюмировал Песков(цитата по агентству Интерфакс).

    Напомним, «Фонтанка» писала, что теперь уже экс-директор Большого театра Владимир Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию, и эта просьба была удовлетворена. Накануне Forbes сообщал, что его место займет дирижер Валерий Гергиев, а управление Мариинским и Большим театром якобы объединят в единую дирекцию.

    Ранее Песков заявил, что президент России не встречался с директором Большого театра Владимиром Уриным и руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым во время своего визита в Петербург 17.

    Сам Валерий Гергиев заявил, что «достаточно занят и не искал возможности работать еще больше».

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