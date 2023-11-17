Песков: Путин в Петербурге не общался с Гергиевым и Уриным

Президент России Владимир Путин не встречался с директором Большого театра Владимиром Уриным и руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым во время своего визита в Петербург, 17 ноября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщило РИА Новости в телеграм-канале.

Ранее «Фонтанка» писала, что Владимир Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию, и эта просьба была удовлетворена. Накануне Forbes сообщал, что его место займет дирижер Валерий Гергиев, а управление Мариинским и Большим театром якобы объединят в единую дирекцию.