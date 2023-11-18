    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -8

    3 м/с, ю-з

    768мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.12eur96.77

    Даже круглый отличник не ответит правильно на все 11 вопросов этого теста (особенно на восьмой)

    Проверьте, сколько верных ответов дадите вы

    3037
    3 комментария
    Петр I никогда бы не подумал, что вы не ответите на вопрос про Кремль
    Петр I никогда бы не подумал, что вы не ответите на вопрос про КремльФото: Виталий Калистратов / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    Если вы на уроках истории думали: «Ну и зачем мне эти знания», то сейчас самое время их использовать. Наш тест покажет, кто на самом деле слушал учительницу и запоминал все факты и даты, а кто дремал на задних партах.

    Кто создал Древнерусское государство?

    В 988 году прошло знаменитое Крещение Руси. Это крупнейшая религиозная реформа князя Владимира, однако до нее он предпринимал еще одну попытку внести изменения в эту сферу. Какую?

    С кем в Куликовской битве сражалось русское войско во главе с Дмитрием Донским?

    На этой картине Репин изобразил, как Иван Грозный убивает своего сына. Как звали царевича?

    На этой картине Репин изобразил, как Иван Грозный убивает своего сына. Как звали царевича?

    При каком правителе появился тот самый Кремль, который мы видим сейчас?

    В каком веке в России был период Смуты?

    Какой российский император отменил крепостное право?

    До революции 1917 года российским гимном был «Боже, царя храни». Что стало гимном после революции?

    В каком году запустили первый спутник?

    В каком году запустили первый спутник?

    Расставьте Генеральных секретарей ЦК КПСС по порядку:

    В каком году Москва впервые подала заявку на вступление в НАТО?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Даже круглый отличник не ответит правильно на все 11 вопросов этого теста (особенно на восьмой)

    Кто-то прогуливал уроки истории в школе

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Даже круглый отличник не ответит правильно на все 11 вопросов этого теста (особенно на восьмой)

    Что-то из истории России вы точно знаете

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Даже круглый отличник не ответит правильно на все 11 вопросов этого теста (особенно на восьмой)

    У вас почти получилось пройти тест без ошибок, хороший результат

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Даже круглый отличник не ответит правильно на все 11 вопросов этого теста (особенно на восьмой)

    Вы безупречно знаете историю России, поздравляем!

    Поделитесь результатом

    Петр I никогда бы не подумал, что вы не ответите на вопрос про Кремль
    Петр I никогда бы не подумал, что вы не ответите на вопрос про КремльФото: Виталий Калистратов / Городские порталы

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close