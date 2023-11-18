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Если вы на уроках истории думали: «Ну и зачем мне эти знания», то сейчас самое время их использовать. Наш тест покажет, кто на самом деле слушал учительницу и запоминал все факты и даты, а кто дремал на задних партах.
Кто создал Древнерусское государство?
В 988 году прошло знаменитое Крещение Руси. Это крупнейшая религиозная реформа князя Владимира, однако до нее он предпринимал еще одну попытку внести изменения в эту сферу. Какую?
С кем в Куликовской битве сражалось русское войско во главе с Дмитрием Донским?
На этой картине Репин изобразил, как Иван Грозный убивает своего сына. Как звали царевича?
При каком правителе появился тот самый Кремль, который мы видим сейчас?
В каком веке в России был период Смуты?
Какой российский император отменил крепостное право?
До революции 1917 года российским гимном был «Боже, царя храни». Что стало гимном после революции?
В каком году запустили первый спутник?
Расставьте Генеральных секретарей ЦК КПСС по порядку:
В каком году Москва впервые подала заявку на вступление в НАТО?
Даже круглый отличник не ответит правильно на все 11 вопросов этого теста (особенно на восьмой)
Кто-то прогуливал уроки истории в школе
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Даже круглый отличник не ответит правильно на все 11 вопросов этого теста (особенно на восьмой)
Что-то из истории России вы точно знаете
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Даже круглый отличник не ответит правильно на все 11 вопросов этого теста (особенно на восьмой)
У вас почти получилось пройти тест без ошибок, хороший результат
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Даже круглый отличник не ответит правильно на все 11 вопросов этого теста (особенно на восьмой)
Вы безупречно знаете историю России, поздравляем!