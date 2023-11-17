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    Погоня за бородачами на Испытателей попала на видео

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    Оживленный трафик на проспекте Испытателей не помешал сотрудникам ГИБДД остановить Opel Astra, на котором, предположительно, скрылся мужчина, днем 17 ноября устроивший поножовщину в отделе по вопросам миграции на улице Брянцева, 15.

    супервидовая камер «Фонтанки»

    Момент задержания попал в объектив супервидовой камеры «Фонтанки». На кадрах видно, как светлый автомобиль дорожного патруля прижал легковушку, в которой предположительно находился вероятный злоумышленник, к припаркованному у края проезжей части автомобилю. Вторая машина спецслужб, подъехавшая сзади, закрыла Opel Astra путь к отступлению, за ней подоспели еще две.

    Как именно проходило задержание, камера, увы, не зафиксировала. Но «Фонтанке» детали уже известны: компанию бородачей из Opel уложили лицом в асфальт и доставили в полицию для разбирательства.

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    Гость17 Ноя 2023 в 20:03
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