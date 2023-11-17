ГИБДД положила лицом в асфальт компанию бородачей на Испытателей. Один устроил поножовщину в миграционной службе

Жители Петербурга днем 17 ноября наблюдали необычную картину на проспекте Испытателей, возле станции метро «Пионерская»: шесть машин ГИБДД окружили черную легковушку, а сотрудники уложили лицом в асфальт целую компанию. Одного из мужчин подозревают в нападении с ножом.
В 11:04 в полицию Калининского района сообщили, что в помещении отдела по вопросам миграции на улице Брянцева, 15, произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них ударил оппонента ножом и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Несколько часов спустя сотрудники ГИБДД остановили у дома 15 по Коломяжскому проспекту автомобиль Opel Astra, на котором, предположительно, скрылся злоумышленник. В машине находились четверо граждан одного из среднеазиатских государств в возрасте от 24 лет до 61 года и 70-летний гражданин России, который является уроженцем того же государства.
Всех пятерых задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Устанавливаются их роли в совершенном преступлении.