В Мариинском станцуют балет по «Парфюмеру» Зюскинда

На исторической сцене Мариинского театра 18 ноября впервые будет исполнен балет «Парфюмер. История одной любви» в постановке Валерия Суанова, главного балетмейстера филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия — Алания. На сцену выйдут артисты его труппы.
В театре объясняют, что балет — «не иллюстрация литературного первоисточника, а размышление над ним, хотя зрители увидят на сцене и парижские улицы, и ателье парфюмера с танцующими ароматами, и рыжеволосую девушку, и убийцу, и разъяренную толпу». В прочтении Суанова роман — «история одной любви», а не «история одного убийцы».
«Я не беру на себя ответственность оценивать: это хорошо, а то — плохо, я предлагаю зрителю подумать самому. Возможно, у главного героя, Гренуя, есть какая-то высшая цель, для нас непостижимая», — говорит постановщик.
Начало в 11:30. 12+