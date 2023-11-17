В Забайкалье произошло обрушение в шахте золоторудной компании. Из-под завалов подняли два тела

Горная порода обрушилась на руднике золоторудной компании «Омчак» в Балейском районе Забайкальского края. Под завалами оказались два человека, сообщает
ЧП произошло в 07:20 (01:20 мск) при выполнении работ на горизонте 675 вертикальной выработки. К утру тела двоих погибших удалось поднять на поверхность. Сколько всего человек работало в шахте в момент обрушения, не уточняется.
Глава Балейского района Евгений Ушаков сообщил порталу «Чита.Ру», что обрушение произошло на Верхне-Алиинском золоторудном месторождении в
Следственный комитет региона начал проверку по факту случившегося. Следователи отправились на место происшествия. В декабре прошлого года на этом же руднике произошло аналогичное происшествие. Под завалами при обрушении породы оказались четыре человека, троим удалось спастись.