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    В Забайкалье произошло обрушение в шахте золоторудной компании. Из-под завалов подняли два тела

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    Горная порода обрушилась на руднике золоторудной компании «Омчак» в Балейском районе Забайкальского края. Под завалами оказались два человека, сообщает 17 января пресс-служба регионального управления МЧС в телеграм-канале.

    ЧП произошло в 07:20 (01:20 мск) при выполнении работ на горизонте 675 вертикальной выработки. К утру тела двоих погибших удалось поднять на поверхность. Сколько всего человек работало в шахте в момент обрушения, не уточняется.

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    Глава Балейского района Евгений Ушаков сообщил порталу «Чита.Ру», что обрушение произошло на Верхне-Алиинском золоторудном месторождении в 30 км восточнее города Балей.

    Следственный комитет региона начал проверку по факту случившегося. Следователи отправились на место происшествия. В декабре прошлого года на этом же руднике произошло аналогичное происшествие. Под завалами при обрушении породы оказались четыре человека, троим удалось спастись.

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